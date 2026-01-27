 Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius paviešino šventinį kadrą

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius paviešino šventinį kadrą

2026-01-27 11:27
Brigita Juodelytė

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius socialiniuose tinkluose pasidalijo elegantišku šventiniu kadru iš renginio, kuris netruko sulaukti dėmesio. Nuotrauka daryta prie dekoruotos fotosienelės, o sakėjams iš karto krito į akis viena detalė – apvalėjantis žmonos Jolantos pilvukas.

Robertas Duchnevičius su žmona Jolanta Robertas Duchnevičius Robertas Duchnevičius su žmona Jolanta

Paviešintame kadre pora pozuoja šventinėje aplinkoje: Jolanta vilki ilgą, juodą, figūrą pabrėžiančią suknelę, o pats Robertas pasirinko klasikinį juodą kostiumą.

Nors meras prie nuotraukos nerašė jokio komentaro, šis kadras dar kartą atkreipė dėmesį į anksčiau paskelbtą žinią apie šeimos pagausėjimą.

Primename, kad apie artėjantį šeimos pagausėjimą Robertas Duchnevičius pranešė 2026-ųjų išvakarėse, savo „Facebook“ paskyroje paviešinęs kitą – naujametinį – kadrą, kuriame pora įamžinta namuose, šalia šventiškai papuoštos eglutės. 

Tuomet politikas sekėjams linkėjo laimingų, saugių ir sveikų Naujųjų metų, o nuotraukoje akcentuota jauki šeimos atmosfera.

Robertas ir Jolanta Duchnevičiai jau augina dukrą Diorą, kuri gimė 2022 metais. 2023-iaisiais mergaitė buvo pakrikštyta Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, o šią ypatingą progą šeima paminėjo artimųjų ir bičiulių rate.

Šiame straipsnyje:
Robertas Duchnevičius
Vilniaus rajono meras
Jolanta Duchnevičienė
šventinis renginys
viešas pasirodymas
šeimos pagausėjimas
politikas
laukiasi

