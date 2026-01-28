Theya LeRoy su daina „Oblivion“ – „Eurovizijos“ atrankoje

Į „Eurovizijos“ atranką Theya LeRoy atvyksta su itin asmenišku ir jautriu kūriniu „Oblivion“, gimusiu iš vidinių išgyvenimų ir pažeidžiamumo – emocinių būsenų, apie kurias dažnai vengiama kalbėti garsiai. Nors dainos tekste paliečiamos tamsesnės emocijos, atlikėja pabrėžia, kad kūrinys pasakoja apie vidinį procesą – jausmų priėmimą, išgyvenimą ir jų transformaciją muzikoje.
„Man tai yra daina apie pažeidžiamumą – akimirkas, kai jausmai tampa per sunkūs, ir apie tai, kaip muzika padeda juos išgyventi. Šiuo kūriniu noriu pakviesti susimąstyti apie savo emocinę būseną ir priminti, kad niekada nereikėtų bijoti kreiptis į artimuosius, draugus ar specialistus, jei tampa sunku. Kartu tai raginimas būti vieni kitiems atlaidesniems ir geresniems, nes kiekvienas nešamės savas vidines kovas. Ši daina man yra apie viltį, kuri visada išlieka mumyse – kad ir kas nutiktų, mūsų pasirinkimas ją išsaugoti“, – sakė atlikėja.
Didelę įtaką jos kūrybai daro gamta, ypač kalvuotos Kornvalio pakrantės Anglijoje, nuo kurių atsiveria plati vandenyno erdvė. Ši aplinka tapo kūrybiniu simboliu, lydinčiu ne tik „Oblivion“, bet ir visą jos muzikinį pasaulį. Būtent Kornvalyje Tėja baigė populiariosios muzikos bakalauro studijas Falmuto universitete, kur pati įrašė ir išleido pirmąsias savo dainas. Čia ji taip pat buvo įkūrusi muzikos grupę „Blue Recovery“, leidusią eksperimentuoti ir atlikti savo kūrybos dainas kartu su britų muzikantais.
Siekdama tobulinti savo kūrybos kokybę, atlikėja įgijo garso prodiusavimo magistro laipsnį Vakarų Londono universitete. Prieš išvykdama į Jungtinę Karalystę, Tėja studijavo Kauno sakralinės muzikos mokykloje, kur įgijo chorinio dainavimo ir klasikinės muzikos pagrindus. Vėliau šias žinias ji gilino Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, kur studijavo džiazą ir popdainavimą.
Būtent tuo metu, už konservatorijos studijų ribų, prasidėjo ir pirmieji kūrybiniai savęs ieškojimai – nuo lietuviškų tekstų iki vis labiau pasitikėjimą įgaunančių melodijų ir angliškų dainų tekstų, gimusių studijuojant Falmute. Atlikėja pati įrašo ir prodiusuoja beveik visą savo kūrybą, jungdama įvairius žanrus – nuo klasikos ir džiazo iki pop, R&B ir elektroninės muzikos. Pavyzdžiui, dainoje „Oblivion” skamba gyvai įrašytas pianinas, kuriuo dainos autorė groja.
Jos debiutinis autorinis kūrinys buvo pristatytas BBC laidoje „Introducing South West“, atkreipiant dėmesį į savitą ir brandų skambesį. Be dainų rašymo, Theya LeRoy taip pat kuria garso dizainą šiuolaikinėms meno parodoms Lietuvoje.
Dalyvavimas „Eurovizijos“ atrankoje atlikėjai – svarbus karjeros etapas ir vaikystės svajonės išsipildymas, tačiau ji pabrėžia, kad svarbiausia jai išlieka nuoširdi kūryba ir ryšys su klausytoju. „Oblivion“ – tai kvietimas sustoti, įsiklausyti ir leisti sau jausti.
Dainos nuoroda: https://distrokid.com/hyperfollow/theyaleroy/oblivion.
