Iš sunkia liga sergančio Briuso Williso žmonos – liūdna žinia

Visai neseniai 47-erių B. Williso žmona Emma Heming Willis patvirtino, kad dėl greitai progresuojančios frontotemporalinės demencijos jis buvo perkeltas į kitą namą netoli jų šeimos, kur jam teikiama pagalba ir priežiūra 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Šis sprendimas buvo priimtas norint sukurti jam tinkamesnę, ramesnę ir saugesnę aplinką bei leisti jų dukroms gyventi normalų gyvenimą.
Pora susituokusi 16 metų ir augina dukras Meibelę (13 m.) bei Eveliną (11 m.).
Aktoriaus žmona portalui „People“ pripažino, kad perkelti sutuoktinį į antrus namus buvo vienas sunkiausių sprendimų, kokį jai kada teko priimti, tačiau tai buvo geriausias pasirinkimas dėl jų dukrų ir leido jai pailsėti nuo slaugytojos vaidmens.
Ji sakė: „Tačiau tarp liūdesio ir diskomforto tai buvo teisingas žingsnis – dėl jo, dėl mūsų mergaičių, dėl manęs. Galiausiai galėjau grįžti į jo žmonos vaidmenį. Ir tai tokia dovana.“
E. Heming Willis pridūrė, kad Bruce'as įgijo šiek tiek nepriklausomybės gyvendamas atskirai, atskleisdama, kad jam patinka „vaikinų pasisėdėjimai“ su draugais kiekvieną penktadienio vakarą.
Ji paaiškino: „Tai labai padėjo, kad daugiau draugų ir šeimos narių gali pabūti su juo, o tai ne mano namai, be manęs, kuri nuolat šalia, be mano nerimo, kaip elgtis su svečiu ir jų lūkesčiais, ir be to, kad turėčiau matyti jų reakcijas – jų liūdesį dėl to, kas vyksta.“
Tuo tarpu ji sakė, kad abi dukros priprato prie tėčio būklės, ateina į Bruce'o namus iš mokyklos, kad atsisėstų jam ant kelių ir lakstytų sode.
Ema apibūdino: „Jaučiasi tas švelnumas. Mergaitėms nereikia, kad jis būtų toks ar darytų šitai. Jos tikrai prisitaikė prie jo ligos ir žino, kaip elgtis su juo. Tai gražu, bet joms sunku. Jos pasiilgsta jo.“
Moteris detaliai papasakojo, kaip jos pačios santykiai su Bruce'u pasikeitė progresuojant jo ligai, sakydama, kad jie „dabar turi savo kalbą, savo būdą būti kartu“.
Per specialią laidą su Diane Sawyer Ema paaiškino: „Bruce'as vis dar labai judrus. Apskritai Bruce'o sveikata tikrai puiki. Tik jo smegenys jį apgauna.“
Ji pridūrė: „Mes turime būdą bendrauti su juo, kuris tiesiog yra kitoks. Esu dėkinga, kad mano vyras vis dar yra čia.“
Savo naujoje knygoje „Netikėta kelionė: atrandant stiprybę, viltį ir save slaugos kelyje“ Ema pasakoja širdį veriantį ir gyvenimą keičiantį momentą, kai ji susodino savo dukras ir pasidalijo niokojančia žinia apie Bruce'o ligą.
„Mes pasiekėme tašką Tėčio ligos kelyje, kai jam reikalinga priežiūra keičiasi. Ji turi būti labiau pritaikyta kiekvienam jo poreikiui, – pasakiau joms. – Ir jūs turėtumėte būti namuose, kurie dabar labiau pritaikyti jūsų poreikiams“, – rašė ji, cituojama „TooFab“.
„Be to, tėtis norėtų, kad turėtumėte draugų, miegotumėte pas juos ir turėtumėte daugiau laisvės, nei galėjote turėti čia. Tai jį labai pradžiugintų.“
Ema sakė bandžiusi sušvelninti smūgį dukroms, pasakydama joms, kad nauja tėčio gyvenamoji vieta tiesiog bus jų „antrieji namai“.
Ji paaiškino, kad namas buvo įrengtas kaip „vieta, kur jos laikytų asmeninius daiktus, tokius kaip žaislai, meno ir amatų reikmenys, maudymosi kostiumėliai, pižamos ir žaidimai, ir kad galėtume su juo apsistoti bet kada, kai jos norėtų.“
Nors ji pripažino, kad sprendimas buvo „skausmingas“, Ema pabrėžė, kad jis atspindėjo tai, ko Bruce'as būtų norėjęs jų šeimai.
„Daily Mail“ šaltinis sakė, kad Bruce'o dukros „visos praleidžia su juo kuo daugiau laiko“, pridurdamas: „Jis nušvinta, kai pamato savo vaikus.“ Aktorius iš buvusių santykių taip pat turi 31-erių, 34-erių ir 37-erių metų dukras.
Naujausi komentarai