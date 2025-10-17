Sulaukęs 74-erių mirė buvęs KISS gitaristas Ace'as Frehley

Žymaus gitaristo atstovas naujienų agentūrai AFP nurodė, kad jis mirė namuose, apsuptas artimųjų, po neseniai įvykusio kritimo.
A. Frehley šeimos išplatintame pranešime teigiama, kad jie yra sugniuždyti netekties.
„Paskutinėmis jo gyvenimo akimirkomis mums pasisekė, kad galėjome apsupti jį mylinčiais, rūpestingais, taikiais žodžiais, mintimis, maldomis ir ketinimais, kai jis paliko šią žemę“, – sakoma šeimos pranešime.
„Turint galvoje visus jo neįtikėtinus gyvenimo pasiekimus, Ace'o atminimas išliks amžinai!“ – pridūrė ji.
A. Frehley kartu su bosistu Gene’u Simmonsu (Džinu Simonsu), vokalistu Paulu Stanley (Polu Stenliu) ir būgnininku Peteriu Crissu (Piteriu Krisu) 1973 metais įkūrė KISS.
Ketvirtadienio vakarą grupė socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kuriame buvusį narį pavadino „esminiu ir nepakeičiamu roko kariu“.
G. Simmonsas socialiniame tinkle „X“ parašė: „Niekas negali paliesti Ace'o palikimo. Žinau, kad jis mylėjo gerbėjus.“
KISS išsiskyrė ekstravagantiškais kostiumais ir makiažu, beprotiškomis šukuosenomis ir itin aukštais platforminiais batais – išskirtinė išvaizda prisidėjo prie grupės sėkmės.
Tarp KISS hitų yra „I Was Made for Lovin' You“, „God of Thunder“ ir „Strutter“.
Jų pasirodymai dažnai būdavo teatralizuoti, papildyti pirotechnikos efektais.
1982-aisiais A. Frehley paliko grupę dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis ir išryškėjusių kūrybinių nesutarimų.
Palikęs grupę, jis pradėjo solinę karjerą ir išleido keletą labai sėkmingų albumų. Praėjusio amžiaus 10-ajame dešimtmetyje jis vėl prisijungė prie KISS ir šįkart su grupe išbuvo šešerius metus.
