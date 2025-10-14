Siaubo parkas: pramoga visai šeimai ar tik drąsiausiems?

Siaubo mišku virtęs Vilniuje esantis Kalnų parkas kelia siaubą ne tik mažiems, bet ir dideliems. Parke yra ne tik siaubo tunelis, kuriame – šiurpiausi eksponatai, bet ir vaikų zona, kur pristatyta labai daug gražių moliūgų ir karuselių.
Įžengus į siaubo tunelį tenka praeiti pro tamsias širmas, išteptas krauju. Visur blyksi įvairių spalvų šviesos, sienos apjuostos stop juostomis. Vos įžengus galima išgirsti ir šiurpią muziką, kuri sukuria atitinkamą atmosferą.
Šiais metais siaubo parko tema – vampyrai ir vilkolakiai. Todėl paėjus toliau galima sutikti vilkolakių figūras, o vėliau, prasibrovus pro kraujuotas užuolaidas, sutiksite ir siaubo animatorių, kurie bus pasiruošę jus išgąsdinti.
Tiesa, siaubo animatoriai slepiasi ne tik siaubo tunelyje, bet ir pačiame parke.
Helovino parko organizatorius atkreipia dėmesį, kad vedant vaikus į šią pramogą reikia elgtis atsakingai.
„Neturime amžiaus cenzo, bet asmeniškai labai nerekomenduoju vesti vaikų į siaubo tunelį. Todėl ir esame padarę tris zonas – vaikų, pačių mažiausių ir dar vampyrų kalną, kur tikrai galima praeiti drąsesniems vaikams“, – teigė Helovino Vilniaus Kalnų parke organizatorius Deivydas Simėnas.
„Vaikų zonoje, raganos namelyje, piešiame vaikams veidukus, darome įvairius burtus, žaidžiame, šokame, vaikomės ir smagiai leidžiame laiką. Vaikų negąsdiname, esame draugiškos raganaitės“, – tikino animatorė raganaitė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tokia pramoga Kalnų parke atsiranda jau antrus metus. Pasak organizatoriaus, tai darosi tradicine metų švente, o lietuviai, kuo toliau, tuo labiau įsitraukia į Helovino šventimą. Vis daugiau žmonių ateina į siaubo parkus.
Parke išsigąsta ne tik vaikai ar moterys – sucypia ir vyrai. Bet taip pat pasitaiko ir kurioziškų situacijų.
„Berniukas aktorius atėjo pirmą dieną ir sutiko einančias merginas. Jis sušaukė, o tos mergaitės išsigando, pradėjo žviegti, o jis dar labiau išsigando ir pats nualpo“, – pasakojo D. Simėnas.
