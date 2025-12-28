– Irzlus ir piktas vaikas, iš kurio atimamas telefonas, – situacija, pažįstama turbūt daugeliui šiuolaikinių tėvų. Kaip pradėti laipsnišką detoksikaciją, kad šis procesas nesukeltų krizės šeimoje?
– Klausimas, apie kurį pirmiausia verta pagalvoti: dėl kokių priežasčių vaikas neužsiima kita veikla? Koks ekranų naudojimas laikomas norma šeimoje? Kokį pavyzdį vaikai mato kasdien? Kaip stengiamasi riboti laiką technologijoms ir ar aptariama, kodėl laikas ribojamas? Iš kokio laisvalaikio formų vaikas gali rinktis? Ar jis yra atviras tėvams, ar yra ryšys tarp vaiko ir tėvų? Kokiose situacijose vaikas linkęs naudoti daugiau technologijų – supykęs ir norėdamas nusiraminti, kai nėra ką veikti, kai norisi patirti, sužinoti ką nors nauja? Tai daug svarbesni klausimai, į kuriuos atsakius bus aiškiau, nuo ko pradėti.
Technologijos yra įtraukios ir daug investuojama, kad jos tokios būtų. Yra tyrėjų, kurie įžvelgia panašumų tarp perdėto telefono naudojimo ir lošimo automatų. Kompulsyviai tikriname telefonus, dėl nuolatinės telefono stimuliacijos lengvai išsiblaškome, nuolat patiriame nenuspėjamumą, naujumą, o tai provokuoja apdovanojimą – laimės hormono dopamino antplūdį. Priešingai, nerimas praleisti naujienas netikrinant telefono provokuoja streso hormono kortizolio gamybą organizme, todėl jaučiamės nemaloniai įsitempę. Taip susidaro uždaras ratas, vedantis prie priklausomo elgesio.
Vienintelis būdas apsaugoti vaikus nuo žalingo poveikio – riboti laiką su telefonu. Jei esate tam pasiryžę, apgalvokite, kaip sprendimą argumentuosite vaikui. Žinoma, priežasčių tam visuomet galima rasti – galbūt prastėjantis pažangumas mokykloje, dažnesni elgesio, emocijų valdymo iššūkiai, mažai valandų miegui, poilsis tik su technologijomis, irzlumas po ilgų žaidimo valandų, laisvalaikio, kaip nevertingai praleisto meto, pojūtis. Pagal tyrimus po intensyvaus telefono naudojimo (ypač socialinių tinklų) patiriamas prislėgtumas, žema savivertė, nepasitenkinimas savo kūnu. Norisi priminti: visos technologijos yra vienas vienetas ir veikia analogiškai: jei negalima telefono, negalima ir kitų ekranų, planšečių, kompiuterių, žaidimo konsolių ir televizijos.
Technologijos yra įtraukios ir daug investuojama, kad jos tokios būtų. Yra tyrėjų, kurie įžvelgia panašumų tarp perdėto telefono naudojimo ir lošimo automatų.
Todėl tikrai verta ryžtingai priimti sprendimą dėl mažesnio technologijų naudojimo ir apie tai informuoti vaiką. Dar geriau – aiškiai susitarti, pavyzdžiui: „Nuo šiol namuose ruošiant pamokas telefonas paliekamas viešoje erdvėje, kad neblaškytų tavo dėmesio mokantis.“ Konkrečiai įvardykite, ką atlikus, technologijos bus vėl pasiekiamos arba dėl kokių priežasčių naudotis jomis nebegalima.
Kalbant apie laipsniškumą, siūlyčiau susitarti, pavyzdžiui: „Galėsi naudotis kompiuteriu laisvalaikiu šeštadienį, jei visą savaitę darysi tą ir tą.“ Reikėtų tartis dėl žingsnių, kurie vaikui įgyvendinami, vis peržiūrint, gal jau vaikas pasiruošęs didesniam iššūkiui.
– Vis dėlto turime pripažinti, kad ne visas laikas prie ekranų yra vienodai žalingas. Kaip tėvams atskirti kokybišką turinį nuo beverčio?
– Taip, technologijos suteikia išskirtinių galimybių aktyviai mokytis, papildyti ar pasitikrinti žinias. Tačiau klausimas išlieka: ar tomis galimybėmis naudojamės? Jei procentine dalimi mėgintume apskaičiuoti, kiek laiko su technologijomis praleidžiame naudingai, besimokydami, tas procentas veikiausiai nebūtų didelis. Juolab vaikų.
Pageidautina, kad mokymasis skaitmeninėje erdvėje būtų taikomas trumpalaikiam ugdomosios veiklos pakeitimui ar papildymui, praplėtimui. Vien technologijos neduos mokymuisi tiek naudos, kiek jos gauname mokydamiesi gyvai, ypač vaikams perteikdami pagrindines žinias.
– Kaip tėvams elgtis, kai vaikas aplinkoje patiria stiprų spaudimą: visi turi telefonus, visi žaidžia šį žaidimą, o aš ne?
– Mokytis būti atspariam aplinkos poveikiui galima pradėti nuo mažens, tai labai pravers ir suaugus. Tai, kaip elgiasi kiti, nereiškia, kad tai tinkamas elgesys. Jei vaiko amžius leidžia, galima paprovokuoti: „Jei kitas darytų kokią nors nesąmonę, tu irgi darytum?“ Arba pasiūlyti pamąstyti: „Jei patys technologijų guru išmaniuosius telefonus savo vaikams davė nuo keturiolikos metų, ribojo jų naudojimą, kaip manai – kodėl?“ Technologijų tema namuose gali padėti ir vaikams, ir tėvams išmokti aiškiai, pasitikinčiu balsu aplinkinius informuoti apie savo pasirinkimą nesiteisinant.
Svarbu paaiškinti, kodėl šeimoje taikomos tam tikros taisyklės: taip saugomas vaiko poilsis ir sveikata, padedama jam būti dėmesingam mokykloje, mokoma valdyti savo laiką, praleidžiamą su technologijomis, ir kt. Vaiko elgesiui reikalingos ribos, kurios ne tik suteikia jam saugumo jausmą, supratimą, kad žino, kaip pasielgti, bet ir, atsižvelgiant į jas, formuojasi vaiko nuostatos, o ateityje – ir vertybės.
– Kalbant apie mokyklos vaidmenį, ar egzistuoja sėkmingų pavyzdžių, kaip švietimo įstaigos sprendžia perteklinio telefonų naudojimo iššūkius?
– Girdime sėkmingų pavyzdžių iš kitų šalių. Prancūzijoje naudojimasis išmaniaisiais telefonais yra draudžiamas mokyklose iki šešiolikos metų amžiaus. Lietuvoje mokykloms palikta teisė spręsti dėl telefonų naudojimo tvarkos. Kai kurios imasi griežčiausios pozicijos – vaikams telefonais mokykloje naudotis draudžiama. Yra mokyklų, kuriose prašoma telefonus sudėti į dėžutes prieš pamokas. Vis dėlto nemažoje dalyje ugdymo įstaigų vaikai įrenginius nešiojasi, bet negali jais naudotis per pamokas. Todėl ir įvairiose mokyklose pertraukos atrodo skirtingai. Bendravimui persikėlus į ekranus, nelieka poreikio vaikams tarpusavyje kalbėtis gyvai.
Visos technologijos yra vienas vienetas ir veikia analogiškai - jei negalima telefono, negalima ir kitų ekranų.
Galbūt tylūs mokyklų koridoriai, kur vaikai nosis sukišę į telefonus, sukuria ramybės ir tvarkos iliuziją, tačiau gyvo bendravimo stygius lemia žemesnius vaikų socialinius įgūdžius, dažnesnes emocijų ir elgesio problemas, prastesnę psichologinę sveikatą. Jei dar to nejaučiame šiandien, tikrai pajusime artimiausiais metais.
– Kaip skiriasi rekomendacijos dėl ekranų naudojimo laiko skirtingoms amžiaus grupėms – pavyzdžiui, trejų metų vaikams, pradinukams ir paaugliams?
– Ikimokyklinukams laikas prie technologijų turėtų būti ribojamas iki vienos valandos per dieną. Pradinukų ar paauglių laikas prie ekranų gali būti kiek ilgesnis, tačiau svarbu įvertinti, ar tai netrikdo kitų vaiko poreikių – pakankamo laiko mokymuisi, miegui, poilsiui, tinkamai mitybai. Vaikai naudojasi ne vien telefonu, bet ir kitomis technologijomis, taigi turime ieškoti trumpiausio įmanomo laiko, skirto ekranams. Tyrimai patvirtina, kad ilgesnis nei keturių valandų laikas, praleidžiamas prie technologijų, siejamas su prastesne vaikų psichikos ir fizine sveikata.
– Pabrėžiate suaugusiųjų pavyzdžio svarbą. Tačiau ką daryti tiems tėvams, kurie patys prisipažįsta turintys priklausomybę nuo ekranų ir jaučiasi bejėgiai?
– Visas gyvenimiškas problemas reikėtų pradėti spręsti nuo savęs. Pastebėję, kad sunku nežvilgčioti į telefoną, jį palikti ilgesniam laikui, turite imtis veiksmų ir keisti savo elgesį. Visų pirma ryžtingai apsispręskite dėl pokyčių. Kelkite sau iššūkių: „Telefone galėsiu naršyti tik tiek ir tiek minučių per dieną, tą darysiu tik nuo tos ar tos valandos.“ Galima savo aktyvumą telefone prižiūrėti įvairiomis programėlėmis. Įveikę išsikeltą iššūkį būtinai save apdovanokite.
– Kokios daug resursų nereikalaujančios, gal net rutininės bendros šeimos veiklos padėtų net ir labai pavargusiems ar užimtiems tėvams?
– Visų pirma fiziškai ir mintimis būkime toje pačioje vietoje, čia ir dabar. Jei skiriame laiko vaikui, tai ir būkime mintimis, jausmais ir fiziškai kartu, užsiimkime tuo, ko nori vaikas, domėkimės, kuo jis gyvena šiuo metu, klauskime ir dėmesingai išklausykime jo mintis, jausmus ir patyrimus. Nepasiduokime išgirdę trumpus atsakymus: gerai, normaliai, nenoriu...
Kvieskite vaiką kartu aktyviai užsiimti kuo nors smagiu. Tai gali būti kas nors paprasta: padūkti, padaryti kad ir kokią leistiną nesąmonę, užsiimti sportu, žaisti. Tuo, ką iš tiesų mėgstate ir jūs, ir jūsų vaikas. Įsitikinsite, kad, gerai leisdami laiką kartu, patirdami malonių emocijų, prarasite laiko tėkmės pojūtį. Užsiimdami tokia aktyvia veikla net labiausiai pavargęs tėtis ar mama atgaus jėgas ir tai stiprins ryšį su vaiku.
– Teigiate, kad neretai telefonas tampa galimybe pabėgti nuo nemalonių emocijų. Kokie sveiki ir vaikui suprantami būdai išmokys jį atpažinti ir išgyventi tokias patirtis?
– Mes visi kartais nuobodžiaujame, liūdime ar nerimaujame. Tai normalu. Pravartu mokyti vaiką pažinti savo emocijas ir patirti nenuneigiant, neslopinant jų. Tai nėra vien negatyvūs jausmai. Juk nuobodulys mus skatina ieškoti, kuo tikrai norime užsiimti, pergalvoti įgytas patirtis, geriau suprasti save. Liūdesys, jei tai po netekties aplankantis jausmas, yra natūrali gedėjimo patirtis, prisidedanti prie pokyčio priėmimo. Nerimas lanko tuomet, kai mums rūpi rezultatas, jaučiamės atsakingi. Vertėtų pradėti nuo jausmų atpažinimo ir jų įvardijimo. Jei vaikui nepavyksta įvardyti emocijų, jis pasakoja apie tai, kas atsitiko, galime jam padėti: „Būna, kad kai kitiems taip nutinka, jie supyksta, ar ir tu dabar pyksti?“ Visi jausmai tinkami, tačiau ne visada jie išreiškiami tinkamai. Su mažaisiais pravartu jausmus atskirti nuo jų veiksmų: „Tu galėjai supykti, bet trenkti broliui buvo netinkamas elgesys.“ Taigi reikia pradėti nuo jausmų atpažinimo ir, jei vaikui reikalinga pagalba suprasti, kaip deramai išreikšti savo jausmus, pasitarkite, koks elgesys labiausiai tiktų.
Prie ekranų – nuo mažumės
-
Specialistų teigimu, didėjantis laikas prie ekranų ankstyvoje vaikystėje yra pagrindinis rizikos veiksnys, susijęs su priklausomybe nuo technologijų ir elgesio sunkumais, depresija, agresyviu elgesiu.
-
Nors tyrimų apie technologijų naudojimą ankstyvame amžiuje dar stinga, akivaizdu, kad išsivysčiusiose šalyse vaikai pradeda leisti laiką prie ekranų per maži, o laikas, skirtas virtualiosioms pramogoms, trunka ilgiau nei derėtų.
-
Jauniausia žinoma pacientė, priklausoma nuo telefonų, – vos ketverių metukų britė. Kas penktas vaikas jau gali būti priklausomas nuo technologijų. Kuo jaunesnis vaikas – tuo greičiau jis tampa priklausomas.
- JAV surinktais duomenimis, 2–4 metų vaikai prie ekranų praleidžia vidutiniškai 2,5 valandos per dieną. Australijos tyrėjų duomenimis, net 83 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų, o Turkijoje – 55 proc. 16–36 mėnesių amžiaus vaikų viršijo leistiną vienos valandos laiką. Ispanijoje nustatyta, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai kasdien prie ekranų praleidžia vidutiniškai net 92 minutes.
Naujausi komentarai