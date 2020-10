R. Ščiogolevaitė apie vaikų ugdymą ir kainas: per mėnesį – mažiausiai 700 eurų

Pasak moters, dabartinės mokyklos nemoko žmogaus atsakomybės už savo veiksmus, nemoko kaip spręsti problemas… Tad neretai net tie vaikai, kurie mokosi dešimtukais, ir dalyvauja olimpiadose, susidūrę su realiomis gyvenimo problemomis, nežino ką daryti.

Tuo metu žurnalistė, dviejų berniukų mama Rūta Lapė pasakos, kaip tėvai tarpusavyje lenktyniauja siekdami vaikams suteikti išsilavinimą. „Aš pati buvau viena supermamyčių, kuri augindama pirmą vaiką darė įvairiausias nesąmones, prie kurių privedė ir visuomenės spaudimas, ir marketingas. Mano vaikas nuo mažens lankė muzikos mokyklėlę, teatro būrelį. Mačiau, kaip mamos į teatro užsiėmimus vedasi vaikus, dar nemokančius sėdėti, ir tikisi, kad jie išaugs genijais. Pirmą sūnų iš pradžių leidau tik į privatų darželį net nepabandžiusi valstybinio, nes buvau įsitikinusi, kad ten nieko gero. O pabandžiusi valstybinį nustebau, kad jis niekuo nesiskiria, nes yra geresnis. Dabar suprantu, kad itin dažnai tėvai privatų darželį renkasi dėl prestižo, suvilioti reklamų, o ne todėl, kad ten iš tiesų būtų geriau nei valstybiniame“, – įsitikinusi R.Lapė.

Moteris pasakos apie supertėvus, kurie vaikų mokslams privačiose mokyklose nepagaili ir 20 tūkst. eurų per metus, o už darželį kartais pakloja ir 1,5 tūkst. „Yra tėvų, kurie dėl to, kad vaiką priimtų į prestižinę katalikišką ar žydų mokyklą, apsimeta uoliais katalikais arba daro šeimos genealoginį medį ir ieško žydiškų šaknų. Nemažai ir tų, kurie dirba vairuotojais po 2-4 valandas per dieną vien tam, kad iš vieno miesto galo į kitą vaikus nuvežtų į geresnę mokyklą“, – pasakos R.Lapė.

O štai kita garsi moteris, dainininkė, penkių vaikų mama Rūta Ščiogolevaitė suskaičiuos, kiek vaikų išsilavinimas ir būreliai atsieina jai. „700 eurų per mėnesį... ir čia minimaliai“, – skaičiuos Rūta bei papasakos, ką pamatė tuomet, kai pavasarį buvo paskelbtas kelis mėnesius trukęs karantinas. Anot dainininkės, ji labai bijo antrojo karantino, nes pirmojo metu dėl kai kurių mokytojų darbo neatlikimo turėjo pati dirbti mokytojų darbą.