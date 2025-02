Kvaišalai vaikams – per kelias minutes

Radinys sukėlė siaubą

Siekiant apsaugoti nepilnamečių ir jų tėvų asmens duomenis, šiame rašinyje neminimos ne tik kai kurių pašnekovų pavardės, bet ir mokyklos, apie kurias jie kalba.

Antradienį Klaipėdoje vykusioje konferencijoje miesto policijos komisariato vadovas Gintautas Pocevičius taip pat neminėjo pavadinimų mokyklų, kur narkotikų problemos yra iškilusios labiausiai.

Vienos uostamiesčio mokyklos mokinio tėtis pasakojo apie jį su žmona sukrėtusį pokalbį su sūnumi. Vaikas dar negalėtų būti vadinamas paaugliu, tad nenuostabu, kad tėvai dažną dieną patikrina jo kuprinės turinį. Dažniausiai jie tai daro norėdami viso labo įsitikinti, kad sūnus tinkamai pasiruošė pamokoms.

Kartą praėjusių metų gale vaiko kuprinėje tėvai rado daiktą, kuris jiems pradžioje sukėlė klausimų, o netrukus ir siaubą.

Griežtai klausinėjamas apie radinį vaikas prisipažino, kad tai – kvaišalai. Tėvams teko tvardyti emocijas, ir tai buvo teisingas sprendimas, mat berniukas ėmė atvirauti.

Apsvaigusįjį apstojo ratu

Pasak vaiko, mokykloje niekam ne paslaptis, kaip galima gauti įvairių svaiginančių priemonių, daugelis mokinių žino, ir kiek kuri kainuoja, ir kaip susisiekiama su jų parūpinti galinčiais asmenimis.

Kuo toliau, tuo labiau pokalbis su vaiku šiurpino tėvus. Iki tol jie galvojo, kad mokykloje dirbantys suaugusieji visomis išgalėmis stengiasi apsaugoti mokinius nuo bet kokio svaiginimosi.

„Mūsų vaikas patikino, kad mokytojai žino, kas vyksta mokyklose, bet stengiasi to nematyti, nes supranta, kad nieko nepakeis. Maža to, sūnus pasakojo, kad mokytoja vaikus net perspėjo apie kitą dieną vyksiančią patikrą ir įspėjo pasirūpinti, kad mokiniai neturėtų problemų. Kodėl ji taip pasielgė, galima tik spėlioti. Tikėtina, kad taip siekiama apsaugoti mokyklos prestižą, nes, pasklidus žiniai apie platinamus kvaišalus, tėvai gali perkelti atžalas į kitas mokyklas. Kuo mažiau vaikų, tuo mažiau „krepšelių“, o mokinių skaičiaus sumažėjimas lemtų ir mokyklai skiriamo finansavimo sumenkimą“, – pasakojo vaiko tėvas.

Berniukas pasakojo ir apie atvejį, kai apsvaigęs nuo kvaišalų mokinys svirduliavo ir elgėsi itin neadekvačiai. Jį ratu apstojo bendramoksliai, vaikai juokėsi, esą jų draugas atrodė lyg ne šio pasaulio gyventojas.

Tačiau nė vienas suaugęs žmogus prie šio mokinio nepriėjo, nepasirūpino juo ir nepranešė apie tai tėvams.

Sunku patikėti, kad niekas iš suaugusiųjų nematė šio įvykio.

Įtarimai: praeiviai stebisi, kodėl netoli mokyklos kiekvieną rytą stoviniuoja tamsiais rūbais vilkintys vyrai. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

Narkotikai – su alkoholiu

Klaipėdos vaikų ligoninės Reanimacijos intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Linas Mikelis pasakojo, kad apsvaigę nuo narkotikų vaikai ir šiomis dienomis patenka į ligoninę.

Tiesa, tokių pacientų mažiau, lyginant su jų skaičiumi prieš penkerius ar daugiau metų.

„Dabar turime galimybę ištirti, ko vaikai būna pavartoję, dažniausiai tai būna nauji sintetiniai narkotikai. Jų poveikis labai įvairus. Ką užsako pas narkotikų prekeivius, tą ir jaučia kvaišalų pavartoję. Didžioji dauguma tokių pacientų yra paaugliai. Kokiu būdu jie vartoja kvaišalus, mums dažniausiai nepasisako. Gal parūko, gal pauosto ar užsikiša už lūpos, sunku atsakyti. Dabar yra tokia kvaišalų įvairovė, kad pasakyti vienareikšmiškai neįmanoma. Kritinių situacijų, kai kyla pavojus gyvybei, pastaruoju metu nebuvo. Kol kas ramu. Gal nepilnamečiai išmoko vartoti tą bjaurastį? Esu įsitikinęs, kad dabartiniai mūsų pacientų skaičiai visiškai nerodo, kad narkotikų mieste yra mažiau“, – tikino gydytojas reanimatologas.

Kiek pavartojusių narkotikus vaikų patenka į ligoninę, priklauso nuo šių medžiagų toksiškumo ir jų pavartojusio vaiko organizmo savybių.

Medikus stebina – tyrimai rodo, kad ne vienas jaunasis pacientas būna pavartojęs kelias toksines medžiagas, o kartais – narkotikų ir alkoholio.

„Kai susideda keli tokie faktoriai, vaikai prabunda pas mus. Yra, kaip yra“, – liūdnai konstatavo gydytojas.

Neretai apsvaigę moksleiviai į ligoninę patenka pamokų metu, bet dažniau jau pasibaigus pamokoms ir būrelių laikui.

L. Mikelis įsitikinęs, kad anksčiau ne kartą pabandę kvaišalų nepilnamečiai būna pripratinę savo organizmą prie šių nuodų, o kai kurie vaikai jau žino savo dozes. Tokie į ligoninę nepatenka.

Gydytojo teigimu, juos jau būtų galima vadinti slaptais narkotikų vartotojais, jie – nebe medikų, o policininkų darbo objektai.

Užsisako programėlėmis

Organizuotų gaujų nusikaltimus tiriantys Kriminalinės policijos pareigūnai teigia manantys, kad kvaišalų platinimas Lietuvoje yra sumenkęs.

Teigiama, kad rimčiausi mūsų šalies nusikalstamo pasaulio šulai iš mūsų šalies išvyko, čia jiems – pernelyg menka rinka ir pernelyg griežti įstatymai.

Pareigūnai teigė žinantys, ką veikia garsiausi uostamiesčio nusikaltėliai, pastaruoju metu gyvenantys Ispanijoje ir kitose valstybėse, iš kur gauna ir kur realizuoja didžiulius kiekius kvaišalų. Esą Lietuva jų nedomina.

Mes pasikalbame su vaikais, jie atvirai sako, kad prie bet kurios mokyklos per tris minutes galima gauti bet kokių kvaišalų.

Kitas argumentas, verčiantis manyti, kad vaikus narkotikai pasiekia rečiau nei ankstesniais metais – ligoninės pateikiama statistika.

Dar visai neseniai kasmet nuo kvaišalų mirdavo ne vienas nepilnametis, o kelerius pastaruosius metus tokių atvejų nebuvo.

„Tikrai netikiu, kad įvairius kvaišalus vartojančių vaikų sumažėjo, ligoninės pacientų skaičiai policininkų neturėtų guosti. Mes pasikalbame su vaikais, jie atvirai sako, kad prie bet kurios mokyklos per tris minutes galima gauti bet kokių kvaišalų. Apie tai liudija dažnas paauglys. Jie žino, kas parduoda, žino kainas, kaip susisiekti su tais asmenimis. Tik kam tai įdomu? Tie, kas perka nuolat, pas mus nepatenka, todėl ir susidaro vaizdas, kad narkotikų yra mažiau. Bet tai netiesa“, – dar kartą teigė gydytojas L. Mikelis.

Policijos pareigūnai tikino, kad dabar susekti narkotikų pardavėjus sudėtinga, nes jie asmeniškai nebesusitinka su pirkėjais, visi sandoriai vykdomi virtualiai per nesusekamas programėles.

Be to, klaidinga manyti, kad kažkokie blogi žmonės stoviniuoja prie mokyklų, laukdami kvaišalų iš jų įsigyti panorusių vaikų.

Kriminalinės policijos duomenimis, mokyklose tai daro ten pat besimokantys mokiniai.

Būta ir palyginimų, kad sintetinių kvaišalų plitimas – lyg vanduo, kuris visada randa plyšį ir sustabdyti šio reiškinio neįmanoma.

Pareigūnai buvo susidūrę su atvejais, kai kvaišalų turėjusio vaiko mama, užuot padėjusi išsiaiškinti, jį gynė ir buvo kategoriška bet kokių pareigūnų veiksmų atžvilgiu. Toks jos elgesys policininkus stebino, nes moteris dirba mokytoja.

Linas Mikelis / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Vaizdo kameros neužfiksavo?

Mokyklos, apie kurią kalbėjo susijaudinęs vaiko tėvas, direktorė teigė nieko negirdėjusi apie apsvaigusį mokinį, iš kurio juokėsi bendramoksliai.

Ji nuoširdžiai stebėjosi, kad toks faktas galėjo likti nepastebėtas pedagogų, nes visi mokyklos koridoriai stebimi vaizdo stebėjimo kameromis.

Kartu mokyklos vadovė patikino, kad pedagogai žino, kuris mokinys kokių nuodėmių turi.

Ji abejojo, ar mokykloje gali būti platinami kvaišalai, tokia žinia esą labai greitai pasiektų pedagogus.

Direktorė teigė, kad pareigūnai be jokių kliūčių ar išankstinio tėvų sutikimo gali atvykti į mokyklą su kinologų šunimis ir patikrinti klases bei mokinių kuprines. Be to, mokykloje dažnai lankosi ir bendruomenės pareigūnė.

Platino ir nepilnamečiai

„Negalime sakyti, kad narkotikų mokyklose nėra. Problema egzistuoja. Bendruomenės pareigūnai ir teritorijas prižiūrintys pareigūnai mokyklose lankosi nuolat, turi tiesioginius mokyklų vadovų kontaktus. Jokių konferencijų mums nereikia, kad gautume jautrią informaciją. Ja keičiamasi nuolat. Bendruomenės pareigūnės gal net nusibodo mokykloms. Bet jos aktualią informaciją apie tai, kuo „serga“ mokyklos, parneša į komisariatą. Manau, kur tankiau gyvenama, ten daugiau ir problemų dėl šios bėdos“, – pasakojo Klaipėdos policijos komisariato vadovas G. Pocevičius.

Jis neatmetė tikimybės, kad mokyklos slepia narkotikų problemą, mat pedagogai turi savų motyvų.

G. Pocevičius patikino, jog pareigūnų tikslas – ne gaudyti vaikus, vartojančius kvaišalus ar už lūpos kišančius paketėlius su vadinamaisiais snusais, o narkotikus parduodančius asmenis.

Komisariato vadas tvirtino, kad būtent platintojų demaskavimas yra jų darbo prioritetas.

Apie pradėtus ikiteisminius tyrimus dėl narkotinių medžiagų platinimo vaikams paprastai neskubama pranešti, nes renkant kaltės įrodymus įtariamųjų ratas neretai plečiasi.

Pernai Klaipėdoje buvo nustatyti trys nepilnamečiai, platinę vaikams kvaišalus, o pilnamečių įtariamųjų demaskuota dar daugiau.

„Vis atsiranda naujų kvaišinančių medžiagų, o mes tiems reiškiniams einame iš paskos. Vienintelis kelias – visiems bendrai ieškoti sprendimo būdų“, – kalbėjo G. Pocevičius.