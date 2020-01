Pripažinimas: filmas „Džokeris“ BAFTA apdovanojimuose sulaukė daugiausiai nominacijų

Betmeno priešo Džokerio priešistorė iš viso gavo vienuolika nominacijų, įskaitant geriausio filmo kategoriją.

„Džokeris“ varžysis su Martino Scorsese (Martino Skorsezės) gangsteriniu filmu „Airis“ (The Irishman), pasirodžiusiu srautinio transliavimo paslaugų milžinės „Netflix“ platformoje, ir Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filmu „Vieną kartą Holivude“ („Once Upon a Time... in Hollywood“), kurie abu gavo po dešimt nominacijų.

Samo Mendeso (Semo Mendeso) karinė drama „1917“ apie du britų karius, pelniusi prestižinį geriausios dramos „Auksinį gaublį“, gavo devynias BAFTA nominacijas, taip pat ir geriausio filmo kategorijoje.

Pernai per BAFTA įteikimo ceremoniją triumfavo „Netflix“ nespalvota juosta „Roma“. Ji vėliau pelnė tris „Oskarus“, nors tarp jų nebuvo geriausio filmo statulėlės.

Tarp šiemetinių BAFTA nominantų yra visi lenktynių dėl „Oskarų“ favoritai, įskaitant „Vieną kartą Holivude“ žvaigždę Leonardo DiCaprio (Leonardą DiKapriją) ir Renee Zellweger (Renė Zelveger), suvaidinusią JAV dainininkę ir aktorę Judy Garland (Džudi Garland) romantinėje dramoje „Džudė“ (Judy).

Geriausio pagrindinio aktoriaus kategorijoje be L. DiCaprio dar nominuoti Adamas Driveris (Adamas Draiveris), Taronas Egertonas, J. Phoenixas ir Jonathanas Pryce'as (Džonatanas Praisas).

Į geriausios aktorės apdovanojimą pretenduoja Jessie Buckley (Džesi Bakli), suvaidinusi „Laukinėje rožėje“ (Wild Rose“), Scarlett Johansson (Skarlet Johanson), nusifilmavusi skyrybų dramoje „Santuokos istorija“ (Marriage Story), Saoirse Ronan (Sirša Ronan), vaidinanti juostoje „Mažosios moterys“ (Little Women), Charlize Theron (Šarliz Teron) iš „Skandalo“ (Bombshell) ir R. Zellweger.

Geriausio režisieriaus kategorijoje nominuoti S. Mendesas už „1917“, M. Scorsese, Toddas Phillipsas (Todas Filipsas) už „Džokerį“, Q. Tarantino ir Bong Joon-Ho (Bong Džunho) iš Pietų Korėjos už juodojo humoro komediją „Parazitas“ (Parasite).

Išsiskiriančio britų filmo kategorijoje varžysis „1917“, „Masalas“ (Bait), „Mano dukrai Samai“ (For Sama), „Rocketman“, „Sorry We Missed You“ ir „Du popiežiai“ (The Two Popes).

BAFTA apdovanojimai bus įteikti vasario 2 dieną.