2025-08-12 16:23
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Popžvaigždė Madonna jaudinančiais žodžiais kreipėsi į popiežių Leoną XIV, prašydama, kad jis vyktų į Gazos Ruožą. Įraše instagrame 66-erių atlikėja rašė: „Švenčiausiasis Tėve, prašau, vykite į Gazą ir nuvežkite savo šviesą vaikams, kol nevėlu“.

Popžvaigždė Madonna kreipėsi į popiežių: turi prašymą

Katalikiškoje šeimoje gimusi popikona emocingai argumentavo savi kreipimąsi: „Būdama motina, negaliu iškęsti jų kančios. Šio pasaulio vaikai priklauso mums visiems“. Be to, Madonna įraše pabrėžė, kad popiežiui vieninteliam negali būti uždrausta atvykti į palestiniečių teritoriją.

Šį pagalbos šauksmą Madonna paskelbė per savo sūnaus Rocco (25) gimtadienį rugpjūčio 11 d. Esą geriausia dovana, kurią ji galinti jam padovanoti, yra paraginti visus žmones padėti nekaltiems vaikams Gazos Ruože. Kaip ir ji pati, žmonės turi aukoti, nes ji norinti „padaryti viską, ką gali, kad apsaugotų šiuos vaikus nuo bado mirties“. Atlikėja kreipimesi akcentuoja neutralią savo poziciją. „Aš nerodau pirštu, nieko nekaltinu ir nesu niekieno pusėje“, – aiškino ji. Kartu ji paminėjo įkaitų šeimų kančias ir teigė, kad meldžiasi už pagrobtųjų išlaisvinimą.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas iš karto sureagavo į Madonnos įrašą ir tinkle „X“ padėkojo jai „už užuojautą, solidarumą ir atsidavimą“. Tokie balsai esą labai reikalingi. „Žmogiškumas ir taika turi nugalėti“, – pabrėžė T. A. Ghebreyesusas.

