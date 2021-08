Po kritikos dėl dalyvavimo riaušėmis virtusiame mitinge V. Tarasovas pateikė savo poziciją

Žinomas atlikėjas atskleidė, kodėl dalyvavo mitinge. Jis teigė, kad nepritaria visuomenę skaldančiai politikai, tačiau pabrėžė, kad yra prieš smurtą ir agresiją.

„Vakar parašiau postą apie, mano manymu, demokratijos išraišką, mitingą. Parašiau be jokio pykčio, be užgauliojimo, be keiksmų. Dalyvavau mitinge, nes tikrai nepritariu Vyriausybės projektui nepasiskiepijusiems žmonėms uždrausti beveik viską (net viešąjį transportą), kad šie nebeapsikentę skiepytųsi tiesiog iš baimės. Tai visuomenę skaldanti politika ir kiekvienas matome, kaip ji veikia ir kokias nuotaikas kursto. Aš už žodžio laisvę, už žmogaus laisvę, prieš smurtą ir agresiją ir tikrai prieš riaušes. Man taip pat nepriimtini dalis mitingo kalbėtojų, buvau ten ne dėl jų. Bet parašęs apie tai, pamačiau, kad kai kurie žmonės skaito ne kas parašyta, o ką jie nori girdėti ir ką nori matyti, skaito tarp eilučių. Žiniasklaida vakar rašė apie dalies jūsų viešus pasmerkimus, kad man nepritarėte. Bet nematė ir nerašė, kad vakar sulaukiau ir krūvos palaikymo žinučių ir skambučių nuo garsiausių dirigentų iki garsiausių režisierių, nuo pianistų iki vokalistų. Palaikymas ateina privačiai ir tai geriausiai rodo, kokia baimės atmosfera sukurta. Turime ją įveikti. Ačiū jums visiems!“ – feisbuke rašė dainininkas.

Primename, kad antradienį prie Vilniuje vykusio protesto dalyvių prisijungė ir V. Tarasovas. Žinomas vyras feisbuke pasidalijo nuotrauka iš mitingo vietos ir pridūrė: „Tikroji demokratijos išraiška, galų gale“.

Šis dainininko įrašas sulaukė internautų dėmesio. Vieni stebėjosi tokiu V. Tarasovo pasirinkimu, kiti negailėjo pagyrų.

Atlikėjas sulaukė aštrios kritikos ir iš scenos kolegų.