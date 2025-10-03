Pirmą kartą scenoje – ne žmonės, o robotai

Juos pristatys jaunieji kūrėjai – robotikos komanda „Lituanica X“, siekianti parodyti, kad technologijos gali būti ne tik tikslios ir šaltos, bet ir kūrybiškos. Ar žinojote, kad robotai taip pat neabejingi gerai muzikai ir jaučia emocijas?
„Mes konstruojame robotus varžyboms, bet šį kartą norėjome parodyti, kad jie gali būti ne tik šaltos mašinos. Jie gali kurti muziką, ją groti ir džiuginti žmones“, – sakys vienas komandos narių.
„Lituanica X“ į šou ateis kaip visos Lietuvos robotikos bendruomenės, kurią vienija daugiau nei 40 komandų, atstovai. Be to, šie jaunuoliai jau pelnė pripažinimą ir tarptautiniu mastu – dalyvavo Italijos regioninėse varžybose. Tiesa, čia jų kelias pasisuko netikėtai.
Komanda atsisakė rungtis su rusų atstovais, todėl buvo diskvalifikuoti – prarado galimybę laimėti apdovanojimus.
„Į robotą sudėjome daug laiko ir pinigų, bet visa komanda vienbalsiai nusprendėme, kad taip elgtis teisinga. Mes atstovaujame ne tik technologijas, bet ir savo vertybes“, – neslėps „Lituanica X“ nariai.
O „Lietuvos talentų“ scenoje šį sekmadienį jie pristatys specialiai šiam pasirodymui sukurtus ir suprogramuotus robotus. Judesiai ir garsai virs vientisu reginiu, kuris atskleis, kaip technologijos gali tapti kūrybos ir emocijos dalimi.
Tikriausiai nereikia nė sakyti – teisėjai, kaip ir visa publika, liks ne tik nustebinti, bet ir sužavėti.
„Man patinka, kad robotai, kaip ir žmonės, moka feikinti, ir gali pasirodyti su fonograma. Aš jiems tai atleidžiu. Kaip šiuolaikinis žmogus, negaliu nesigėrėti technologijomis!“ – juoksis Marijus Mikutavičius.
„Aš neperjungčiau kanalo, jei pamatyčiau jus per televizorių. Žiūrėčiau iki galo“, – pridės Rūta Ščiogolevaitė.
Šis pasirodymas – ne tik technologinis eksperimentas, bet ir įkvepiantis pasakojimas apie kūrybą, drąsą bei vertybes, kurios vienija jaunuosius kūrėjus.
O ar robotams pavyks patekti į kitą etapą, pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“– šį sekmadienį 19.30 val. per TV3.
Naujausi komentarai