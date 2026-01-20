Paviešinęs nuotrauką su mama Ąžuolas Misiukevičius sulaukė šokiruojančios žmonių reakcijos

Sauaio 18 d. paviešintame įraše Ąžuolas su mama pozuoja baseine – abu besišypsantys, akivaizdžiai gerai leidžiantys laiką. Šis įrašas „Facebook“ platformoje greitai sulaukė didelio dėmesio – 1,8 tūkst. reakcijų ir daugiau nei 400 komentarų. Nors daugelis žmonių gyrė artimą mamos ir sūnaus ryšį, nemaža dalis komentatorių peržengė bet kokias padorumo ribas.
Po nuotrauka pasipylė ne tik nemalonūs, bet ir atvirai homofobiški komentarai – Ąžuolo mama buvo vadinama „nenormalia“, o pats nuomonės formuotojas sulaukė raginimų „gydytis“.
Savo „Facebook“ įrašais ir nuotraukomis Ąžuolas sutiko pasidalyti ir su mūsų portalo skaitytojais.
Po tokių reakcijų Ąžuolas nusprendė netylėti. Jis pasidalijo dar vienu įrašu, kuriame atvirai sureagavo į kilusią neapykantos bangą. Šis pasisakymas taip pat sulaukė didelio palaikymo – 1,4 tūkst. reakcijų ir daugiau nei 200 komentarų.
„Pasidalinau nuotrauka su mama ir matau komentarus, kaip tokia mama gali mylėti savo vaiką? Ir t.t., kurie verčia susimąstyti ne apie mus, o apie tuos, kurie juos rašo.
Meilė tarp mamos ir vaiko neturi išvaizdos, amžiaus ar „teisingų“ rėmų. Ji tiesiog yra – arba jos nėra.
Aš didžiuojuosi savo mama ir tuo ryšiu, kurį turime.
Daug kas tokios dovanos neturi.
Linkiu visiems daugiau meilės – pirmiausia sau ir savo artimiesiems.
Geros savaitės.
Tik į prieki, voveruškos!“ – rašė Ąžuolas.
Nepaisant patirto negatyvo, vyras išliko orus ir pozityvus, o jo žinutė sulaukė plataus palaikymo tiek iš sekėjų, tiek iš kolegų viešojoje erdvėje.
Svarbu paminėti, kad nuotraukomis ir savo istorija Ą. Misiukevičius sutiko pasidalyti ir su mūsų portalo skaitytojais, siekdamas atkreipti dėmesį į vis dar egzistuojančią nepakantą ir paskatinti atviresnį, pagarbesnį dialogą visuomenėje.
