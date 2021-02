Paskelbti „Auksinių gaublių“ apdovanojimų nominantai

Filmas „Mankas“ pristatytas apdovanojimams šešiose – tarp jų geriausios dramos – kategorijose. Antrą vietą su penkiomis nominacijomis užėmė kita „Netflix“ juosta „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7).

„Auksinių gaublių“ nominacijų paskelbimas atskleidžia, kurie filmai šiemet atsidūrė tarp geriausiai įvertintų neįprastame ir vėluojančiame kino apdovanojimų sezone.

Nuotoliniu būdu vykusio nominacijų paskelbimo vedėjos, serialo „Seksas ir miestas“ (Sex and the City) žvaigždė Sarah Jessica Parker (Sara Džesika Parker) ir Taraji P. Henson (Taradži P.Henson), sutrumpino ilgą sąrašą žvaigždžių ir juostų, pretenduojančių į apdovanojimus vėliau šį mėnesį vyksiančioje „Auksinių gaublių“ teikimo ceremonijoje.

„Auksinių gaublių“ nominacijos laikomos pirmuoju galimų „Oskarų“ laureatų, kurie bus paskelbti balandį, pranašu.

Geriausiu draminiu filmu pretenduoja tapti penkios juostos: „The Father“, „Mankas“ (Mank), „Klajoklių žemė“ (Nomadland), „Perspektyvi mergina“ (Promising Young Woman) ir „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7).

Geriausiu miuziklu arba komedija pretenduoja tapti filmai „Boratas. Sekantis filmas“ (Borat Subsequent Moviefilm), „Hamiltonas“ (Hamilton), „Music“, „Palm Springsas“ (Palm Springs) ir „Išleistuvės“ (The Prom).

Geriausio režisieriaus kategorijoje nominuoti penki režisieriai, tai filmą „Mankas“ režisavęs amerikiečių kino režisierius Davidas Fincheris, amerikiečių režisierė Regina King, režisavusi juostą „Viena naktis Majamyje“ (One Night in Miami), juostos „Čikagos septyneto teismas“ režisierius Aaronas Sorkinas, „Klajoklių žemė“ režisierė Chloe Zhao ir Emerald Fennell, režisavusi filmą „Perspektyvi mergina“.

Geriausiu draminio filmo aktoriumi gali tapti Chadwickas Bosemanas, Rizas Ahmedas, Anthony’is Hopkinsas, Gary’is Oldmanas ir Taharas Rahimas.

Tuo metu geriausios draminio filmo aktorės kategorijoje nominuotos penkios aktorės: Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand ir Carey Mulligan.

Geriausiu filmu užsienio kalba gali tapti „Dar po vieną“ (Another Round, Danija), „Verkiančios moters prakeiksmas“ (La Llorona, Gvatemala/Prancūzija), „Gyvenimas dar prieš akis“ (The Life Ahead, Italija), „Minari“ (JAV) ir „Dviese“ (Two of Us, JAV/Prancūzija).

„Auksinių gaublių“ apdovanojimuose įvertinamos ir TV laidos, serialai. Daugiausiai apdovanojimų pretenduoja susižerti serialai „Karūna“ (The Crown) bei Šits Kryk (Schitt's Creek).