Paaiškėjo legendinės aktorės Diane Keaton mirties priežastis

Atskleista aktorės mirties priežastis. Paaiškėjo, kad šeštadienį D. Keaton mirė nuo plaučių uždegimo, jos šeima pasidalijo pareiškimu, pateiktu žurnalui „People“.
„Keatonų šeima yra labai dėkinga už nepaprastas meilės ir palaikymo žinutes, kurių pastarosiomis dienomis sulaukė dėl mylimos Diane mirties, kuri spalio 11 d. mirė nuo plaučių uždegimo“, – rašoma pranešime.
Jie tęsė: „Ji mylėjo savo gyvūnus ir tvirtai rėmė benamių bendruomenę, todėl bet kokia auka vietos maisto bankui ar gyvūnų prieglaudai būtų nuostabi ir labai vertinama jos pagerbimo forma.“
„Oskaro“ laureatė mirė Kalifornijoje, spalio 11 d., būdama 79 metų, anksčiau pranešė šeimos atstovas.
Šaltinis žurnalui „People“ teigė, kad aktorės sveikata pablogėjo labai staiga – netikėtai per kelis mėnesius iki jos mirties. Pavadino tai „skauduliu visiems, kurie ją mylėjo“.
„Paskutiniais mėnesiais ją supo tik artimiausia šeima, kuri pasirinko viską laikyti paslaptyje. Net ilgamečiai draugai iki galo nežinojo, kas vyksta“, – teigė šaltinis.
