Paaiškėjo, kada B. Obamos prezidentinių memuarų tomas bus išleistas lietuvių kalba

44-ojo Jungtinių Valstijų prezidento B. Obamos atsiminimai apie savo prezidentavimą bus išleisti dviem tomais. Pirmąjį knygos „Pažadėtoji žemė“ tomą planuojama pristatyti 2020 m. lapkričio 17 d., antradienį. Visame pasaulyje, jis bus išleistas 25 kalbomis vienu metu. Taip pat pristatomas knygos viršelis.

Spausdinto ir skaitmeninio formato knygą „Pažadėtoji žemė“ Lietuvoje išleis leidykla „Alma littera“. Knygą kietais viršeliais ir skaitmeniniu formatu anglų kalba JAV ir Kanadoje išleis „Crown“, „Penguin Random House“ padalinys „Random House Publishing Group“.

Antrojo, paskutinio, memuarų tomo pasirodymo data bus paskelbta vėliau. Išsami informacija apie prezidento B. Obamos knygos pristatymo turą bus skelbiama šį rudenį vėliau.

Knygoje „Pažadėtoji žemė“ B. Obama savais žodžiais pasakoja apie neįtikėtiną savo kelią nuo tapatybės paieškų jaunystėje iki tol, kol tapo laisvojo pasaulio lyderiu, su stebėtinai asmeniškomis detalėmis aprašo ir išeitą politinę mokyklą, ir žymiausias savo pirmojo, istorinio, prezidentavimo laikotarpio – dramatiškų permainų ir suirutės meto – akimirkas.

Pateikdamas jaudinančią, labai asmenišką ataskaitą apie kuriamą istoriją, B. Obama įtraukia skaitytojus į smagią kelionę nuo savo ankstyviausių politinių siekių iki lemiamos pergalės Ajovos pirminiuose rinkimuose, pademonstravusios piliečių aktyvumo galią, ir iki naują puslapį atvertusios 2008 m. lapkričio 4-osios nakties, kai jis buvo išrinktas 44-uoju JAV prezidentu ir tapo pirmuoju afroamerikiečiu, užėmusiu aukščiausiąjį šalies postą.

Apmąstydamas savo prezidentavimą, jis pristato unikalų ir išsamų tyrimą apie stulbinamai toli siekiančią ir kartu ribotą prezidento galią, taip pat savitas įžvalgas apie JAV partinės politikos ir tarptautinės diplomatijos ypatumus. Obama nukelia skaitytojus į Ovalinį kabinetą ir Baltųjų rūmų Situacijų kabinetą, į Maskvą, Kairą, Pekiną ir kitas pasaulio vietas. Galima susipažinti su jo galvoje sklandžiusiomis mintimis, kai jis formavo savo kabinetą, kovojo su pasauline finansų krize, vertino Vladimirą Putiną, įveikė, regis, neįveikiamus sunkumus, kad būtų priimtas Prieinamos sveikatos priežiūros įstatymas, susikirto su generolais dėl JAV strategijos Afganistane, tvarkėsi su Volstrito reforma, reagavo į pražūtingą naftos išsiliejimą Meksikos įlankoje ir davė įsakymą vykdyti operaciją „Neptūno ietis“ – per ją buvo nukautas Osama bin Ladenas.

Knyga „Pažadėtoji žemė“ – nepaprastai atvira, paremta savistaba: tai pasakojimas apie vieno žmogaus lažybas su istorija, apie bendruomenės organizatoriaus tikėjimo išbandymą pasaulio arenoje. B. Obama atvirai kalba apie savo, kaip juodaodžio amerikiečio, kandidatavimą į prezidento postą dėl siekio atkurti pusiausvyrą, apie prisiimtą naštą dėl kartos, išjudintos „vilties ir pokyčių“ žinios, lūkesčius ir moralines dilemas, susijusias su labai rizikingų sprendimų priėmimu. Jis atvirai pasakoja apie jėgas, kurios jam priešinosi namuose ir užsienyje, prisipažįsta, kaip gyvenimas Baltuosiuose rūmuose paveikė jo žmoną ir dukras, ir nebijo atskleisti nepasitikėjimo savimi ir nusivylimo. Vis dėlto jis nė akimirkai neišsižada savo įsitikinimo, kad vykdant didįjį, šiuo metu vykstantį amerikietiškąjį eksperimentą visada įmanoma pasiekti pažangą.

Prezidentas B. Obama sakė: „Kai pabaigi knygą, apima nepakartojamas jausmas. Didžiuojuosi šia knyga. Pastaruosius keletą metų daug mąsčiau apie savo prezidentavimą ir knygoje „Pažadėtoji žemė“ stengiausi pateikti sąžiningą ataskaitą apie savo rinkimų kampaniją ir savo, kaip prezidento, tarnybą: apie pagrindinius ją formavusius įvykius ir žmones, savo vertinimą, ką dariau teisingai, o kur suklydau, apie politines, ekonomines ir kultūrines jėgas, su kuriomis man ir mano komandai teko susidurti ir su kuriomis mes, kaip tauta, iki šiol tebekovojame. Stengiausi, kad skaitydami knygą žmonės suvoktų, kokį asmeninį kelią su neįtikėtinais pakilimais ir nuosmukiais mudu su Michelle nuėjome per tuos metus. Ir galiausiai, šiuo metu, kai Amerika išgyvena tokius didžiulius poslinkius, knygoje pateikiu keletą platesnių savo pamąstymų apie tai, kaip galėtume sustabdyti tolesnį mūsų šalies susipriešinimą ir pasiekti, kad demokratija tarnautų visiems – tai užduotis, kuri priklausys ne nuo vieno atskiro prezidento, bet nuo mūsų visų, kaip įsitraukusių piliečių. Be to, kad ši knyga bus įdomus ir turiningas skaitinys, aš dar labai tikiuosi, kad ji įkvėps jaunimą visoje šalyje ir visame pasaulyje imtis atsakomybės, garsiau reikšti savo nuomonę ir atlikti savo vaidmenį pertvarkant pasaulį į gera.“

Knygą „Pažadėtoji žemė“ anglų kalba JAV ir Kanadoje išleis „Crown“/„Penguin Random House“, o JK ir Tautų Sandraugos teritorijoje – „Viking“, „Penguin General Books“ prie „Penguin Random House UK“. Knyga taip pat bus išversta ir išleista dar 24 kalbomis, tarp jų: ispanų „Penguin Random House Grupo Editorial“, vokiečių „Penguin Verlag“/„Penguin Random House Verlagsgruppe“, Brazilijoje portugalų „Companhia das Letras“, Portugalijoje portugalų „Objectiva“/„Penguin Random House Grupo Editorial“, prancūzų „Fayard“, albanų „Dudaj Publishing“, arabų „Hachette Antoine“/„Naufal“, kinų „Business Weekly Group“, ČEKŲ „Argo“, DANŲ „Lindhardt og Ringhof“, OLANDŲ „Hollands Diep“, suominių „Otava Publishing Company“, graikų „Athens Bookstore Publications“, hebrajų „Yedioth Books“, vengrų „HVG Publishing Co.“, italų „Garzanti“, japnų „Shueisha“, bulgarų „SofPress“, korėjiečių „Woongjin Think Big Co., Ltd.“, norvegų „Cappelen Damm“, lenkų „Agora Publishing House“, rumunų „Editura Litera“, švedų „Albert Bonniers Förlag“ ir vietnamiečių „First News –Tri Viet Publishing Co., Ltd.“

B. Obama – 44-asis JAV prezidentas, išrinktas 2008 m. lapkričio mėnesį ir pareigas ėjęs dvi kadencijas iš eilės. Jis yra dviejų ankstesnių „New York Times“ geriausiai parduodamų knygų – „Mano tėvo svajonės“ ir „The Audacity of Hope“ („Vilties drąsa“) – autorius, 2009 m. Nobelio taikos premijos laureatas. Su žmona Michelle gyvena Vašingtono mieste. Pora augina dvi dukteris – Malią ir Sashą.