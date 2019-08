Nuotykių ieškotojas pradėjo kelionę aplink pasaulį ir nurūko į rytus

Motociklininko K. Mieliausko laukia 20 tūkst. km kelionė motociklu aplink visą Žemės rutulio šiaurės pusrutulį, sudėtinga logistika motociklą perkelti per vandenynus ir atsikvėpti neleisianti laiko norma.

Iššūkis nemenkas, be to Karolis kelionės metu ketina susitikti su toli nuo namų gyvenančiais Lietuviais, konkrečiai – Druskininkiečiais ir juos kvies į 2021 metais Druskininkuose vyksiančias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, tad Druskininkai motociklininkui surengė iškilmingas išlydėtuves.

Pačiame kurorto centre, šalia Druskonio ežero buvo įrengta scena, Druskininkų savivaldybės atstovai keliautojui įteikė miesto vėliavą, vėliau, po sveikinimo žodžių K. Mieliauskas lydimas Alytaus motociklininkų klubo atstovų apsuko garės ratą aplink miestą.

„Tiesą sakant, nesitikėjau tokių išlydėtuvių. Susirinko gana daug žmonių, paklausyti apie laukiančią kelionę stojo ir pro šalį ėję praeiviai, buvo labai smagu“, - džiaugėsi aplink pasaulį motociklu važiuosiantis lietuvis.

Penktadienį anksti ėjęs gulti motociklininkas šeštadienį vos prašvitus saulei užlipo ant „KTM 970 Adventure“ motociklo ir išvažiavęs iš Druskininkų nudūmė rytų kryptimi. Pirmasis kelionės tikslas – dar šiandien, šeštadienį kirsti Rusijos pasienį. O tada jau laukia daugiau nei 10 000 kilometrų iki Vladivostoko šalia Ramiojo vandenyno vieninteliu keliu per visą Rusiją.

Toliau nuo Maskvos civilizacija ten toli gražu ne tokio lygio kaip Europoje, tad 1 000 km per dieną nuvažiuoti nebus lengva. Be to, Sibiro gilumoje dega milžiniški miškų plotai, tad keliavimą gali apsunkinti aitrūs dūmai. O Irkutsko sritį užliejo potvyniai, pakelės nakvynės namuose visas lovas užėmę gelbėtojai, gali tekti miegoti palapinėje.

Pasiekęs Vladivostoką Karolis persikels per Ramųjį vandenyną į Los Andželą. Iki ten jis skris lėktuvu. Ir nors motociklo į rankinį bagažą pasiimti negalės, partneriai „Hoptrans“ rūpinsis, kad vandenyną kaip įmanoma greičiau kirstų ir motociklas. Vis tik transporto priemonės per muitines keliauja lėčiau, tad druskininkietis taip praras kelias dienas.

Pervažiavęs Šiaurės Ameriką legendiniu „Route 66“ keliu lietuvis vėl turės kartoti vandenyno kirtimo procedūrą ir iš Niujorko per Atlantą persikelti į Londoną Anglijoje. Nuo ten – europietiškos magistralės atgal į Druskininkus. Karolis Mieliauskas apkeliauti pasaulį pasiryžęs dvigubai greičiau, nei kad tą padarė Žiulo Verno knygos herojus Filijus Fogas – per 40 dienų. Tad į Druskininkus jis planuoja grįžti rugsėjo 27 dieną, kai kurortas švęs turizmo šventę.