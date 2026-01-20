Netikėta žinia muzikos gerbėjams – A$AP Rocky atvyksta į Lietuvą

Viešai pasklidusiose nuotraukose nurodoma, kad rugsėjo 25 dieną atlikėjas koncertuos Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tai būtų pirmasis A$AP Rocky vizitas mūsų šalyje.
Reklaminiuose plakatuose taip pat matomas tarptautinės koncertų organizatorės „Live Nation“ pavadinimas. Tuo pat metu ši agentūra savo socialinių tinklų paskyrose užsiminė, kad jau antradienio vakarą planuoja paskelbti svarbią naujieną, kuri, tikėtina, susijusi būtent su šiuo renginiu.
A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas – Rakimas Mayersas, yra vienas labiausiai atpažįstamų šiuolaikinio hiphopo kūrėjų. Jis išgarsėjo 2011 metais pasirodžiusiu projektu „Live. Love. A$AP“, atvėrusiu duris į tarptautinę sceną ir atnešusiu sutartis su didžiosiomis įrašų kompanijomis – „RCA Records“ ir „Sony Music Entertainment“.
Vėlesni atlikėjo albumai sulaukė didžiulės sėkmės ir debiutavo JAV albumų topo viršūnėse, o pats A$AP Rocky šiandien laikomas viena įtakingiausių figūrų amerikietiško hiphopo kultūroje. Be muzikos, jis aktyviai reiškiasi mados, dizaino ir vizualiojo meno srityse bei yra hiphopo kolektyvo „A$AP Mob“ narys.
Atlikėjas plačiai žinomas ir dėl asmeninio gyvenimo – A$AP Rocky yra dainininkės Rihannos mylimasis, pora augina tris vaikus.
Oficialus koncerto patvirtinimas bei bilietų prekybos informacija turėtų paaiškėti artimiausiu metu.
Naujausi komentarai