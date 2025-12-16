Ne pasaka, o realybė: virš ežero skraido Kalėdų Senelis

Šveicariškas Kalėdų Senelis su savo elniais ir rogėmis skriejo virš Montrė Kalėdų mugės, įsikūrusios prie Ženevos ežero. Išties įspūdingai atrodo greitai temstančio dangaus fone.
Kalėdų Senelis sveikino visus ir net grojo, tačiau dovanų nemėtė – tai būtų nesaugu. Tokį kalėdinį atrakcioną Montrė mugėje galima pamatyti jau daugelį metų. Dar prieš tris dešimtmečius vietos verslininkai, sumanę surengti pirmąją mugę, siekė prisivilioti klientų ir žiemą, todėl nepagailėjo lėšų sukurti kažką išties ypatingo.
„Dirbame su specialiai tam suburta komanda, pavyzdžiui, cirko artistais. Tai yra jų darbas – daryti būtent tai. Tai speciali komanda, turinti maždaug 20 metų patirtį, ir jie kasmet atvyksta, kad visa tai įgyvendintų. Todėl rogės virš ežero matosi gana iš toli“, – pasakojo „Montrė Rivjera“ viešųjų ryšių vadovė Liliane Maibach.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Taigi cirko menininkai ir Šveicarijos kalnų lynų keltuvų technika sukūrė išties originalų atrakcioną. Tiesa, jis atrodo kiek keistokai, kai virš mugės praskriejęs Kalėdų Senelis su rogėmis atbulas skuba atgal į pradinį skrydžio tašką.
Mugės lankytojams, kurių Montrė ir gretimuose miesteliuose Ženevos ežero pakrantėse per sezoną sulaukiama iki pusės milijono, veiklos tikrai netrūksta. Ir tai – nepaisant to, kad šveicariškos mugės bei gyvenimas čia laikomi vienais brangiausių Europoje.
„Neseniai Niujorke išgirdome, kad šveicariškas šokoladas yra labai sodrus, labai kreminis, todėl panorome tuo įsitikinti“, – sakė turistė iš Niujorko Maya Khan.
Be šokolado Ženevos ežero pakrantėje galima paskanauti ir fondiu iš tradicinių vietos sūrių, taip pat karšto vyno iš prancūziškų ir itališkų vynuogynų. Montrė ir gretimos mugės išties klesti – viskas dėl vienos geros idėjos: kaip padaryti taip, kad mugė išsiskirtų iš kitų ir būtų glaudžiai susijusi su kalėdinėmis tradicijomis.
„Kalėdų Senelis. Skraidantis Kalėdų Senelis. Ir, be abejo, vaizdas – kalnai. Nerasite jokios kitos tokios mugės kaip ši, su tokiu vaizdu į ežerą. Manau, tai tikrai įspūdinga“, – teigė L. Maibach.
Net garsusis 140 metrų aukščio fontanas prie Ženevos miesto pakrantės per Kalėdas nėra toks populiarus, kaip žemai skraidantis Montrė Kalėdų Senelis.
Naujausi komentarai