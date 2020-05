Naujame „Happyendless“ albume – tai, apie ką dabar galvoja visi

Prieš dvi savaites turėjusį įvykti albumo pristatymą dėl įprastą gyvenimą sustabdžiusio karantino grupei teko atšaukti dar kovą. Tačiau pasaulį sukaustęs koronaviruso protrūkis nesujaukė planų išleisti albumą numatytu laiku.

Be to, albume nagrinėjama utopijos tema dėl to netikėtai tapo gerokai aktualesne „Happyendless“ nariai tikisi, jog jų muzika klausytojams ne tik praskaidrins nerimo išvargintą kasdienybę, bet ir suteiks vilties dėl ateities.

Jau nuo šiandien albumą galima rasti „Spotify“ ir kitose muzikos platformose, o gegužės pabaigoje šalies melomanai turės galimybę įsigyti ir vinilinę plokštelę, kurioje bus aštuoni pagrindiniai šio albumo kūriniai.

Prieš pasirodant plokštelei, grupės gerbėjai turės progą išgirsti naujuosius kūrinius gyvai. Gegužės 15 dieną „Happyendless“ surengs išskirtinį „Utopia“ pristatymo koncertą Paluknio aerodromo teritorijoje. Tai bus vienas iš „Drive In Live“ serijos koncertų, į kuriuos melomanai kviečiami atvykti automobiliais ir muzikos klausytis saugiai sėdint juose.

Prie to, jog albumas išvystų dienos šviesą ir jo pasirodymo nesutrukdytų ir nenukeltų visų gyvenimo tempą sulėtinusi pandemija, itin prisidėjo LATGA ir AGATA asociacijos. Jų skirta parama užtikrino galimybę grupei vykdyti savo darbus ir įgyvendinti užsibrėžtą viziją.

Albume – ateities spėlionės

Pernai vasarą radijo stočių eterį ir internetą pasiekė pirmasis „Utopia“ kūrinys – „Ritmas algoritmas“. Jame spėliojama, kas žmonijos laukia ateityje. Tai – visus naujojo albumo kūrinius vienijanti tema. Tačiau ją dueto nariai nusprendė nagrinėti ne dviese, o kartu su kitais Lietuvos muzikos scenos atstovais.

Tęsdami 2018 metais išleisto albumo „Kinetika“ tradiciją, „Happyendless“ ketvirtajam savo leidiniui taip pat susikvietė būrį žinomų Lietuvos vokalistų. „Utopia“ kūriniuose klausytojai išgirs Algirdo Kaušpėdo, Sauliaus Urbonavičiaus-Samo, Jurgos Šeduikytės, Daivos Starinskaitės, Mykolo Katkaus ir Eglės Vakarinaitės-Zilnienės balsus bei mintis.

Skaitmeninėje versijoje autoriai paliko ir kelias papildomas dovanėles savo gerbėjams. Viena jų – paskutinis albumo kūrinys, kurio tekstą atliko vienas žinomiausių visų laikų Lietuvos televizijos vedėjų – Algimantas Čekuolis.

Apie tikėjimą ir viltį

Vieni žinomiausių Lietuvos elektroninės muzikos atstovų prie naujojo albumo dirbo kiek daugiau nei pusantrų metų. Plėtoti naujų kūrinių idėjas jie pradėjo vos išleidę 2018 metų pavasarį pasirodžiusią „Kinetiką“.

Pasak vieno iš dueto narių Andriaus Kauklio, titulinis plokštelės kūrinys „Utopia“ – tai muzikinis epas iš septynių dalių, tarsi įžanga visoms kitoms utopijoms. Jo teigimu, šiame albume bus drąsesnių ir ryškesnių sprendimų nei ankstesniame grupės leidinyje.

„Kurdami „Utopia“ mes tarsi statėme pasaulį, kuriame susipina troškimai, siekiamybės, aistra ir nepasiekiamumo jausmo atstumo matavimas“, – pasakojo jis. – Turėjome idėją sukurti ilgesnes kompozicijas, papasakoti viską nuosekliau. Be to, tai – labiau naktinis ir šokinis skambesys nei tas, kurį įkūnijo „Kinetika““.

Pasak kitos dueto pusės, Mariaus Narbučio, šis albumas – apie viltį, tikėjimą ir lūkesčius, kurių likimas nepriklauso nuo žmonių.

„Mes norime žmonėms suteikti viltį, kad viskas, ką mes, žmonės, darome turi prasmę. Tačiau to negalime žinoti kaip fakto, todėl galime tik tikėti, – apie „Utopia“ kalbėjo muzikos kūrėjas. – Titulinė daina puikiai atspindi visą albumą, joje yra visko – nuo beprasmybės jausmo iki euforijos, nuo liūdesio iki vilties. Tikimės, kad tiems, kas klausys šiuos kūrinius sunkiomis akimirkomis, suteiksime viltį ir norą nepasiduoti.“

Pirmasis dirbtinis žmogus

Kartu su „Happyendless“ kompozicijomis viename iš albumo kūrinių „Adomas“ klausytojai išgirs legendinės „Anties“ lyderio, dabar – grupės „KAnDIs“ vokalisto A. Kaušpėdo balsą.

Jis džiaugėsi galėdamas sudalyvauti įdomiame projekte ir papasakoti savo nuomonę apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Pasak žinomo dainų kūrėjo ir atlikėjo, „Adomas“ – tai pasakojimas apie ateities žmogų, gimusį iš dabartinių tendencijų, pirmąjį ateities individą, kuriame žmogiškumo bus mažai.

„Tai ironiška ateities utopija, kurioje žmogui nebereikės žmonių dėl savojo „aš“ sureikšminimo ir begalinio išdidinimo, – apie dainos idėją pasakojo žinomas atlikėjas. – Kartu tai ir įspėjimas, kad filosofija „aš vienintelis, aš pirma visų“ veda į aklavietę, idiotizmą ir tikrojo žmogaus mirtį.“

Savąją ateities viziją šiame kūrinyje pristačiusio A. Kaušpėdo manymu žmonės visada gali rinktis, bet tam tikri jų sprendimai veda prie savęs sunaikinimo.

„Žmogus žavus tuo, kad gali klysti ir pasitaisyti, gali ieškoti ir nerasti, gali tikėti arba ne, – savo mintis dėstė dainininkas. – Skelbiama, kad šiuolaikinis žmogus turės konkuruoti su dirbtiniu intelektu ir šią kovą pralaimės. Jei taip galų gale nutiks – turėsime tik vieną „naująjį žmogų“ – Adomą. Ir taškas. Kaip nuobodu…“

Išgirsti „Utopia“ ir įsigyti skaitmeninę albumo versiją galite čia.