Mirė roko grupės „Supertramp“ įkūrėjas ir dainininkas Rickas Daviesas

Muzikantas, tarp kurio sukurtų hitų yra „Goodbye Stranger“, „Breakfast In America“ ir „The Logical Song“, mirė šeštadienį nugalėtas vėžio, sakoma grupės pranešime.
Prieš daugiau nei dešimt metų jam buvo diagnozuota kraujo vėžio rūšis – daugybinė mieloma.
Grupės interneto svetainėje paskelbtame pranešime sakoma: „Kartu su partneriu Rogeriu Hodgsonu jis buvo žymiausių „Supertramp“ dainų bendraautoris, balsas ir pianistas, palikęs neišdildomą pėdsaką roko muzikos istorijoje. Jo jausmingas vokalas ir nepakartojamas prisilietimas prie „Wurlitzer“ (elektrinio pianino – red.) tapo grupės skambesio esme“.
Pareiškime priduriama: „Už scenos ribų Rickas garsėjo šiluma, atkaklumu ir atsidavimu žmonai Sue, su kuria kartu praleido daugiau nei penkis dešimtmečius. Susidūręs su rimtomis sveikatos problemomis, dėl kurių negalėjo tęsti gastrolių kaip „Supertramp“ narys, jis mėgavosi koncertuodamas su savo bičiuliais iš gimtojo miesto „Ricky and the Rockets“. Ricko muzika ir palikimas įkvepia daug kitų atlikėjų ir liudija, kad puikios dainos niekada nemiršta, jos gyvena toliau.“
1944 m. Svindone gimęs R. Daviesas meilę muzikai pajuto dar vaikystėje, klausydamasis Gene Krupa dainos „Drummin‘ Man“, kuri įžiebė visą gyvenimą trukusią aistrą džiazui, bliuzui ir rokenrolui.
R. Daviesas ir R. Hodgsonas įkūrė grupę, kuri 1969 m. buvo pavadinta „Supertramp“, ir nors bėgant metams jos sudėtis keitėsi daug kartų, geriausiai prisimenamas 1973-1983 m. laikotarpis, kai jie abu grojo su Dougie Thomsonu (bosinė gitara), Bobu Siebenbergu (būgnai) ir Johnu Helliwellu (saksofonas).
Per tą laikotarpį jie išleido savo proveržio albumą, o 1979 m. išėjo didžiausias jų hitas – albumas „Breakfast In America“, kuriame buvo tokios žinomos dainos kaip „The Logical Song“, „Breakfast in America“, „Goodbye Stranger“ ir „Take the Long Way Home“.
1983 m. R. Hodgsonas paliko grupę ir išleido solinių albumų, o R. Daviesas galiausiai tapo vieninteliu nuolatiniu grupės nariu per visą jos istoriją.
