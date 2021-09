Lietuviai Londone atrado milijonus atnešusią sėkmės formulę

Tai – neįtikėtina sėkmės istorija apie tai, kaip uždirbti krūvą pinigų, kai neturi nieko, tik smagią idėją ir norą šį pasaulį padaryti geresnį. Tiesa, dideli pinigai menininkų porai Aistei Ir Džoeliui nenukrito iš dangaus. Kaip dažniausiai ir būna, sėkmė aplanko tuos, kurie tinkamu laiku atsiduria tinkamoje vietoje, tuomet atsiraitoja rankoves ir negailėdami savęs imasi juodo darbo ir neskaičiuoja jo valandų ar negaili savęs. Dabar lietuvės ir anglo pora po beprotiško dešimtmečio Londone ilsisi Lietuvoje, gamtos ramybėje. Dar visai neseniai, prieš pasaulį sukaustant pandemijai jų gyvenimas buvo visiškai kitoks. Kiauras paras abu dirbo nuosavame sveiko maisto restorane, įsikūrusiame pačiame Londono centre, kuriame nuolatos lankydavosi pasaulinio garso įžymybės.

„Pas mus ateidavo ir Kate Middleton, ir Naomi Campbell, serialo „Sostų karai“ komanda ir daugelis kitų“, - pasakoja pora.

Maistą išsinešimui jie ruošdavo tokioms žvaigždėms kaip Robbie Williamsas ar Orlando Bloomas.

„Būdavo dar tokių, kurie savo asmenybės atskleisti nepanordavo. Paskambindavo asistentė ir sakydavo – mums reikia to, to, ir to į privatų lėktuvą aerouoste už valandos. Suprasdavom, kad ten jau kažkam svarbiam. Tokie užsakovai būna labai reiklūs, jiems reikia labai specifiškų dalykų.“

Tiesa, pasak Aistės, daugelio garsenybių įnoriai – tik mitas. Visi jie džiaugdavosi galėdami jaukiai susispausti nedideliame, sveiku maistu prekiaujančiame restorane, kur jų niekas nefotografuoja, ne visada atpažįsta, o maistas pamaitina ne tik kūną, bet ir sielą.

Jų restoraną „American Express” kortelės kelionių klubas išrinko geriausiu žaliavalgišku restoranu pasaulyje. Tai pritraukė ne tik garsius lankytojus, bet ir milžinišką pasaulinės žiniasklaidos susidomėjimą. Apie poros verslą ir gyvenimo būdą reportažai pasirodė garsiuose televizijos kanaluose, kuriuos matė milijonai žmonių.

„Iš pradžių turėjome tik gerą idėją. Atsirado patalpos ir kartu nusprendėme atiduoti viską ir nerti stačia galva. Su savo dabartiniu vyru Joeliu draugavome dar gal tik pusmetį, kai nusprendėme imtis verslo kartu. Nei vienas neturėjome reikiamos patirties. Įsivaizduok, koks tai iššūkis. Iš pradžių restorane ir gyvenome. Komandai atėjus į darbą čiužinukus, ant kurių praleisdavome naktį, paprasčiausiai susivyniodavome, pasislėpdavome ir kibdavome į darbus. Pirmuosius metus taip ir gyvenome. Septynias dienas per savaitę plušėdavome pilnas pamainas, čia pat ir pernakvodami. Aišku, reikėdavo ir į dušą nueiti. Tam puikiai pasitarnaudavo greta esantis sporto klubas“, – pasakos Aistė Gazdar.