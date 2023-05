L. Suodaitis apie žmonos pasisakymus: mano išmonė į tuos stratosferos sluoksnius nebepakyla

„Matau iš dm (angl. direct message), kad labai visi laukiate mano komentaro po šiandieninės laidos. Nelabai turiu, ką pakomentuoti, nes nei mano išmonė, nei fantazijos, nei logika į tuos stratosferos sluoksnius tarp siurrealizmo ir deliuzijos nebepakyla. Tai – labai rimta..

Laukiu nuoširdžiai, kada čia tų faktų bus pamėtėta. Panašu, kad jau guru komunikacijos paliuosuota.

Grįžtam toliau prie senų įpročių. Ypatingai ta dalis su investuotoju. Sorry, bet biški net prunkštelėjau beklausydamas. Nes jau tikrai reikia turėti rimtą išmonę tokių dalykų susigalvoti. Bet gal kažkam kokių naujų verslo idėjų atsiras – žiūrėkit, gal kokia skyrybų kredito unija atsidarys. Rimta, tikrai.

Gal tik vienas pozityvus dalykas sąlyginai šitame absurdo teatre ir pasakų namelyje yra tai, kad jau pačiam nieko sakyti nereikia. Jau, manau, žmonėms ir patiems pasimatys, kur, kaip man ten teko ir gyventi, diskutuoti ir santykiuose būti. Pačiam net nuostabu kartais tokių dalykų pasiklausius.

Pabaigai – šiandien susitikime su partneriais labai gerai frazė buvo panaudota. Sako, žmonės visada kalba apie tai, kas jiems yra svarbiausia. Šiandien žiūrėjau ir galvojau, kad iš tikrųjų taikliau nėjo pasakyti“, – socialiniame tinkle kalbėjo L. Suodaitis. Pabaigai pridėjo savo atvaizdą su valiūkiškai primerkta akimi ir prierašu: „Diena baigta, einu manipuliuoti.“

Instagramo nuotr.

Primename, kad ketvirtadienį LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“ V. Siegel-Suodaitė pirmą kartą pasisakė viešai. Ji iš savo pusės papasakojo apie poros santykius ir tai, kas vyko jųdviejų namuose bei apie finansinę šeimos situaciją.

„Aš niekada po viso šito konflikto nesakiau apie skyrybas. Aš nesakiau, kad aš skirtis noriu, aš nepadavus esu skyryboms. Žinokite, tokia emocijų mišrainė“, – apie santykių dramą su vyru Laurynu laidoje sakė nuomonės formuotoja.

Paklausta, kaip jaučiasi po įvykusio skandalo, kuomet savo sutuoktiniui ji iškvietė policijos pareigūnus dėl galimo smurto, Viktorija sakė: „Kaip gali jaustis moteris, kuri patyrė tai, ką aš patyriau tą antradienį? Galbūt kažkam iš šono smagu tai vadinti serialu, realybės šou, bandyti iš to pasišaipyti, reitingus pasikelti, bet aš niekam – net savo priešui, nelinkėčiau atsidurti tokioje situacijoje. Nepamirškime, kad aš pagimdžiau prieš 7 mėnesius, o mano antra santuoka griūna. Ji pradėjo griūti prieš tai. Ir tu pradedi kaltinti save, kad tu tikriausiai kažko nepadarei ar kažką blogai padarei. Tada kreipiesi pas psichiatrus. Aš bandžiau ieškoti atsakymų, kas su manimi galbūt yra negerai.“

„Bandžiau išsiaiškinti, kas su manimi ne taip, bet kai atskleisdavau, kas vyksta mūsų šeimoje už uždarų durų, man specialistai sakydavo, kad problema nėra manyje“, – Viktorija atskleidė, kad pas specialistus buvo planuota eiti kartu su vyru.

Moteris tikino, kad labai lengva iš šitos situacijos padaryti cirką. „Bet tik moterys, praėjusios tai, ką praeinu aš, tik tą patyrusios, gali mane suprasti ir suvokti, kad tai yra labai sunku, labai baisu. Aš galiu užsidaryti kambaryje, aš galiu verkti, būna, kad atsiguli vakarais ir tu tokią vienatvę jauti. Esi vieniša, tu turi vaikų, tu turi draugų, bet niekas neatstos tos tokios šeimos laimės, kuri antrą kartą sugriuvo. Ir dar visi bando kaltinti mane, kad ji per mane sugriuvo, visi bando juoktis iš to. Stipri, kad ir pati nepalūžtum, ir kad viso to nematytų vaikai. Įsivaizduojat, kad jeigu kiekvieną kartą mama iš kambario išeidinės visa apsibliovusi. Dukra ir prieš tai matė mūsų santykius, nemažai mano ašarų“ – pasakojo ji.

Visa laida „Bučiuoju. Rūta“ – LNK vaizdo įraše: