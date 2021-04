„Klajoklių žemė“ – tarp BAFTA apdovanojimų favoritų

Šiųmečiai apdovanojimai pirmą kartą pasižymi nominantų įvairove. Pernai šie apdovanojimai buvo sulaukę kritikos dėl to, kad visi nominuotieji buvo baltaodžiai.

Šiemet geriausio režisieriaus apdovanojimui yra nominuotos keturios moterys (pernai nebuvo nė vienos). Taip pat į apdovanojimus itin geidžiamoje geriausio filmo kategorijoje pretenduoja filmai su aktoriais, atstovaujančiais įvairioms pasaulio bendruomenėms.

Pirmąjį apdovanojimų vakarą šeštadienį, kuomet apdovanojimai dėl koronaviruso apribojimų buvo transliuojami be publikos, buvo pagerbtas penktadienį mirusio Britanijos karalienės Elizabeth (Elžbietos) II vyro princo Philipo (Filipo) atminimas.

„Būtent princo Philipo ir Jos Didenybės Karalienės parama per visus šiuo metus daugeliu atvejų leido BAFTA, vienai pagrindinių labdaros organizacijų meno srityje, toliau veikti sunkiu metu“, – sakė apdovanojimų vedėja Clara Amfo (Klara Amfo).

Princo Philipo anūkas princas Williamas (Viljamas) apdovanojimuose nedalyvavo, nors iš pradžių buvo planuota, kad jis dalyvaus.

Šeštadienį juosta „Ma Rainey's Black Bottom“, pasakojanti apie bliuzo muzikantus praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio Čikagoje, gavo du techninius apdovanojimus už kostiumų dizainą bei grimą ir šukuosenas.

Dar du techninio pobūdžio apdovanojimai atiteko juostoms „Rocks“ ir „Mankas“ (Mank). Tarp laimėtojų techninėse kategorijose buvo ir Christopherio Nolano (Kristoferio Nolano) mokslinės fantastiškos veiksmo filmas „Tenet“, kuris buvo apdovanotas už specialiuosius efektus, o už garso efektus apdovanojimą gavo filmas „Sound of Metal“.

Pagrindinė apdovanojimų ceremonija, kuri taip pat vyks be publikos, bus sekmadienį transliuojama iš Londono Karališkosios Alberto salės.

Į itin geidžiamus geriausio režisieriaus ir geriausio filmo apdovanojimus pretenduoja „Klajoklių žemė“, kartu su „Tėvu“ (The Father), „Mauritaniečiu“ (The Mauritanian), „Mergina, teikiančia vilčių“ (Promising Young Woman) ir „Čikagos septyneto teismu“ (The Trial of the Chicago 7).

Tikra sensacija gali tapti britų režisierės Sarah Gavron (Saros Gavron) filmas „Rocks“, nominuotas iš viso septyniose kategorijose. Filmas pasakoja apie britų-nigeriečių kilmės moksleivę, kurią palieka motina. Juosta kritikų išgirta dėl to, kaip vaizduoja gyvenimą Londone.

Jame pagrindinį vaidmenį suvaidinusi devyniolikmetė Bukky Bakray (Bakė Bakrei) yra nominuota geriausios aktorės apdovanojimui.

Juostos „Mankas“ ir „Minari“ yra nominuotos šešiose kategorijose kartu su „Tėvu“ ir „Mergina, teikiančia vilčių“.

Po pernykštės kritikos BAFTA šiemet pirmą kartą surengė papildomą balsavimą visose kategorijose, kad būtų užtikrinta didesnė įvairovė. Geriausio aktoriaus kategorijoje nominuotas ir prancūzų-alžyriečių kilmės aktorius Taharas Rahimas, indų aktorius Adarshas Gouravas (Adaršas Guravas), pernai miręs juodaodis amerikiečių aktorius Chadwickas Bosemanas (Čedvikas Bouzmanas) bei britų aktorius Rizas Ahmedas, tapęs pirmuoju musulmonu, nominuoti „Oskarui“.

Prestižinį BAFTA apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus sekmadienio vakarą gaus režisierius Angas Lee (Angas Li).