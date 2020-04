Juostos „Vyras ir moteris“ režisierius: gražiausi gyvenimo metai yra tie, kurie ateis

„Šis filmas nėra apie senatvę. Norėjau pasakyti, kad gražiausi mūsų gyvenimo metai yra tie, kurie ateis. Man dar niekada nebuvo taip smagu, kaip dabar“, – prisipažįsta 82 metų legendinis prancūzų kino režisierius Claude Lelouch, pernai Kanuose pristatęs garsiosios meilės istorijos „Vyras ir moteris“ (A Man and A Woman, 1966) tęsinį „Gražiausi gyvenimo metai“ (The Best Years of a Life). Ši romantinė drama pateko į žiūrimiausių „Kino pavasario“ filmų penketuką, tad ją vis dar galima pamatyti namų kino platformose.