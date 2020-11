J. Žičkutė: stebėti save dainuojančią man buvo labai gėda

„Galiu į save žiūrėti, kai vedu laidas, galiu laisvai klausytis, kai kalbu per radiją, bet stebėti save dainuojančią man buvo labai gėda. Žinau, kad su balsu dar reikia padirbėti. Tiesa, guodžia tai, kad artimieji, kolegos ir draugai mano pasirodymą įvertino labai gerai“, – atvirauja TV laidų vedėja Justė Žičkutė, praėjusį sekmadienį sudalyvavusi muzikiniame projekte „Kaukės“.

Smulkutė KK2 laidos vedėja slėpėsi po 20 kilogramų sveriančiu, iš gryno lino pagamintu kostiumu. „Kadangi jis sukurtas iš natūralių medžiagų, kostiumas ne tik atrodo kaip šienas, jis juo ir kvepia. Kai pamačiau ir užuodžiau, kad turėsiu dėvėti būtent tai, supratau, kad laukia tikrai nemenkas iššūkis ir pradėjau nevaldomai krizenti. Visiškai nenuliūdau, kad pavirsiu beformiu kūgiu, greičiau priešingai, supratau, kad taip tik pasunkinsiu komisijai ir žiūrovams užduotį atspėti, kas esu. Į Šieną pasižiūrėjus – nėra aiški net ir mano lytis. Jis tobulai paslepia viską“, – entuziastingai įspūdžiais po pasirodymo įslaptintame LNK projekte „Kaukės“ dalijasi J. Žičkutė.

Tiesa, ne nuo visų žaviajai tamsiaplaukei pavyko pasislėpti. „ Po eterio sekmadienį mano viena geriausių vaikystės draugių parašė – iš karto supratau, kad po Šieno kostiumu esi tu. Kai juokiesi, visuomet šiek tiek atsiloši. To paslėpti niekaip neišeina. Perskaičiusi jos žinutę susimąsčiau, kiek daug unikalių detalių apie save patys nepastebime, ir kaip iš tikrųjų sunku pasislėpti nuo artimiausių žmonių, net dėvint pačius ekstravagantiškiausius kostiumus“, – sako J. Žičkutė. Aišku, atpažįsta ne visi. Nei kolegos „Radiocentre“, nei KK2 nesuprato, kad po Šieno kauke – ji.

„Su „Radiocentro“ kolegomis nutiko labai juokinga situacija. „Kaukių“ filmavimas vyko mano laidos radijuje metu, todėl turėjau atsiprašyti iš darbo. Priežasties, kur ir kodėl einu, atskleisti negalėjau, todėl teko kažką mykti. Vakar kolegos prisipažino, kad tą kartą pagalvojo, kad slapukauju dėl to, kad bandau ieškoti naujo darbo. Šiandien juos visus nuraminau. KK2 komanda mane šį sekmadienį apipylė žinutėmis. Prodiuseris net pagyrė, kad taip gerai slapukavau ir padėkojo už nuostabią sekmadienio staigmeną“, – juokdamasi pasakoja J. Žičkutė.

Žavioji TV ir radijo laidų vedėja pasirūpino, kad prie televizijos ekranų atsidurtų visa jos šeima. „Mano tėtis yra labai didelis šio projekto fanas. Tik išvydęs anonsą, šnekėdamas su manimi telefonu, užklausė: „Klausyk, Juste, kaip manai, kas tas Šienas?“. Apsimečiau, kad net neįsivaizduoju. „Kažkas drąsus“, – jam atsakiau, ir paraginau jokiu būdu nepraleisti laidos ir išsiaiškinti, kas ten toks galėtų būti. Tuo metu vos suturėjau norą išsiduoti. Nepasakyti, kad dalyvauju projekte šeimai buvo sunku. Kai sau išsikeli milžinišką iššūkį, apie kurį negali niekam papasakoti – kasdien mokaisi prikasti liežuvį“, – pasakoja J. Žičkutė.

Šieno kostiume besislėpusi moteris sako, kad šeimą vis dėlto labiau nei dainavimas nustebino jos vaidmuo komisijoje. „Jie įpratę per KK2 mane matyti tam tikrame amplua. Ten visuomet kažką šiek tiek vaidinu. Na, o čia, atsisėdusi į komisiją, turėjau tapti paprasčiausiai savimi visu 100 procentų. Labai jaudinausi, nes nežinojau, ar priims mane kiti komisijos nariai į savo būrį. Be reikalo. Tikrai labai maloniai nustebau. Brolių Lavrinovičių, Livijos, Indrės, Aleksandro ir Vaidoto apsuptyje jaučiausi labai laukiama. Tiesa, tik ten suvokiau, kaip sunku atspėti, kas slepiasi po kauke. Vieną akimirką galvoji apie vieną asmenį, kitą – jau apie visai ką kitą. Nes personažų balsai atidžiai klausant pasikeičia kelis kartus net per tą pačią dainą, kol visai apsisuka galva. Niekuomet iki galo nesi tikras, kas čia yra kas“, – apie tai, kaip jautėsi atsidūrusi tarp projekto komisijos narių, pasakoja J. Žičkutė.

Justė sako, kad tai toli gražu ne paskutinis jos pasirodymas. „Į sceną ruošiuosi sugrįžti. Kol kas dar negaliu atskleisti visų detalių, bet, sakykim, tai buvo šioks toks apšilimas prieš rimtesnius išbandymus. Jau pradėjau lankyti ir vokalo pamokas. Supratau, kad norint valdyti savo balsą, teks gerokai paprakaituoti, tad, tikiuosi, kad po intensyvių balso treniruočių išeis uždainuoti su mažesniais priekaištais sau“, – artimiausius savo planus atskleidžia J. Žičkutė.

Kitoje laidoje paaiškės, kodėl brolis Lavrinovičius vos neišvirs iš komisijos kėdės. Kuris siurprizas atims Livijai žadą? Ir dėl kurio personažo galvą pames aštrialiežuvis projekto vedėjas Giedrius Savickas?

Visa tai, ir, žinoma, bent vienas, o gal ir daugiau atsakymų į klausimą – kas po kauke – sekmadienį, 19.30 val. per LNK.