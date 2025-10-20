 Gala renginyje – neįprastas įvaizdis: ar atpažįstate, kokia garsenybė slepiasi po kauke?

Gala renginyje – neįprastas įvaizdis: ar atpažįstate, kokia garsenybė slepiasi po kauke?

2025-10-20 17:11 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį Los Andžele vyko prestižinis renginys – „Academy Museum Gala“, skirtas paremti muziejaus edukacines iniciatyvas, viešąją programą ir būsimas parodas.

Gala renginyje – neįprastas įvaizdis: ar atpažįstate, kokia garsenybė slepiasi po kauke?
Gala renginyje – neįprastas įvaizdis: ar atpažįstate, kokia garsenybė slepiasi po kauke? / Scanpix nuotr.

„Academy Museum Gala“ renginyje neįprastą įvaizdį demonstravo verslininkė, televizijos žvaigždė Kim Kardashian.

44-erių K. Kardashian į penktąjį kasmetinį renginį atvyko vilkėdama kūno spalvos kaukę, kuri dengė jos veidą ir plaukus.

Veido kaukę ji derino prie „Maison Margiela“ 2025 m. rudens / žiemos kolekcijos suknelės be petnešėlių, tačiau su drapiruotomis rankovėmis.

Įvaizdį papildė daugiasluoksnis kristalais puoštas kaklo vėrinys su žaliais brangakmeniais.

Kim Kardashian
Kim Kardashian / Scanpix nuotr.

K. Kardashian žurnalui „Variety“ atskleidė, kad nepaisant paslėpto veido, ji į renginį vis tiek atvyko pasidažiusi.

„Iš Niujorko atskraidinau savo mėgstamą vizažistą Mario, ir tai buvo paskutinės minutės sprendimas, todėl esu tikra, kad jis nėra labai patenkintas“, – sakė žymi moteris.

Tai ne pirmas kartas, kai K. Kardashian demonstruoja beveidį įvaizdį. 2021 m. „Met Gala“ vakarėlyje ji pasirodė vilkėdama nuo galvos iki kojų juodą „Balenciaga“ ansamblį.

Scanpix nuotr.
Šiame straipsnyje:
Kim Kardashian
veido kaukė
įvaizdis
Academy Museum Gala

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų