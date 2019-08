G. Gurevičiūtės patarimai: kokias Lietuvos vietas labiausiai verta aplankyti?

Vietos, kurių negalėjo net įsivaizduoti

Kaip vieną įsimintiniausių savo kelionių G. Gurevičiūtė prisimena prieš šešerius metus vykusią iškylą: tuomet nusprendė leistis po Lietuvą ten, kur akys veda, nesilaikydama jokių turistinių gidų, ir džiaugėsi, jog būtent taip pavyko atrasti kai ką nepaprasto.

„Likau labai maloniai nustebina atradimų, kuriuos tuomet vykdama per Lietuvą pamačiau – negalėjau net įsivaizduoti, kad turime tokių vietų kaip Čiobiškio keltas ar Baltų dievų skulptūrų muziejus. Pastarasis yra tiesiog puiki pramoga, kurią rekomenduoju tiek šeimoms, tiek romantikos ieškotojams“, – pasakoja TV laidų vedėja bei prodiuserė.

Jos minimas Padalių-Čiobiškio keltas dėl savo neįprasto veikimo žinomas visiems keistesnių vietų ieškotojams. Per Nerį tarp dviejų kaimų plukdantis keltas yra vienintelis Lietuvoje, veikiantis be jokio variklio ir irklų – keltas pasikliauja srove. Jo kryptį prilaiko lynas, tačiau atsišvartavus per penketą minučių į kitą krantą perplukdo pati upė. 2012-aisiais keltas netgi gavo tautinio paveldo sertifikatą.

Baltų dievų skulptūrų muziejų rasti galima Naisiuose. Čia daugiau kaip 50 tautodailininkų sukurtų lietuvių, latvių ir prūsų mitologija paremtų skulptūrų paroda išdėstyta viso miesto ribose.

Pajūrio klasika bei numylėtieji Trakai

Laidų vedėjos ir prodiuserės tėvai gyvena Marijampolėje, o savaitgaliui su mylimuoju ji dažniausiai vyksta į pajūrį, tad net ir nekeliaudama moteris spėja susidurti su pačiais skirtingiausiais Lietuvos veidais.

„Kone kiekvieną savaitę tenka pamatyti nemažą dalį mūsų šalies. Ir kaskart važiuojant pro Trakus ar Aukštadvarį negaliu atsistebėti Lietuvos miškų bei ežerų grožiu, džiaugiuosi galėdama mėgautis švariu oru ir skaniu maistu“, – atskleidžia G. Gurevičiūtė.

Lankydama Marijampolę Gintarė taip pat neužsidaro gimtuosiuose namuose. „Labai myliu savo šeimą ir stengiuosi bent kartą per mėnesį aplankyti namus. Marijampolėje visuomet aktyviai leidžiame laiką – plaukiojame vandenlentėmis, žaidžiame tenisą, tėtis yra baltiškos dūminės pirties aistruolis, tad pasimėgaujam ir akmenų bei vantų masažais“, – išduoda ji.

Skubėdami nepastebime pačių gražiausių dalykų

Svarbiausias G. Gurevičiūtės patarimas išsiilgusiems gyvenime daugiau grožio – ne lėkti svetur ir pametus galvą to ieškoti, bet tiesiog leisti sau sustoti ir įdėmiau apsidairyti.

„Neseniai aklai keliavome po Vilnių. Atvirų architektūros dienų „Open House“ metu išsinuomojome paspirtukus ir važinėjomės po sostinės senamiesčio kiemus stebėdami pastatus kitomis akimis. Tuomet supratome, kiek daug grožio kiekvieną dieną aplink save nepastebime per darbus, skubėdami ir lėkdami“, – apibendrina Gintarė.