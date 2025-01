Lietuviai kelionėms negaili ir penkiaženklės sumos: kokios šių metų turizmo tendencijos?

Alma iš Mažeikių su šeima keliaus į Tailandą. Šiomis dienomis Bankoke oro temperatūra siekia maždaug 28 laipsnius šilumos.

„Keliaujame savarankiškai. Dukra bus mūsų gidas“, – pasakojo Alma.

„Noriu pamatyti tai, ko dar nesu matęs“, – pridūrė vyras.

Šeima planuoja Tailande praleisti dvi su puse savaitės, bet ir pernai aplankė nemažai šalių.

„Aplankėme Paryžių, Vieną, Niurnbergą, Stokholmą, Sardiniją“, – sakė Alma.

LNK stop kadras.

Ir tai nėra išimtis. Kelionių ekspertai pastebi, kad lietuviai neapsiriboja vien dviem kelionėmis per metus.

„Šiemet stebime tendenciją, kad žmonės renkasi dvi ilgesnes keliones ir tris savaitgalio išvykas“, – teigė „Estravel Vilnius“ generalinė direktorė Žydrė Gavelienė.

„Šiais metais ketiname aplankyti Pietų Ameriką ir dar kitą šalį“, – dalijosi keliautojas.

Be to, lietuvių žvilgsnis krypsta dar toliau nei įprastos kryptys, tokios kaip Graikija ar Ispanija. Viena iš šiemet geidžiamiausių krypčių išlieka Japonija.

„Šiemet pasiūlėme ekspediciją į Antarktidą“, – sakė Ž. Gavelienė.

Tai tikrai nėra kelionė kiekvienam. Už 15 dienų poliarinę ekspediciją į Antarktidą, į kurią įtrauktos mokslininkų paskaitos, vaizdingi ledkalniai, pingvinai ir ruoniai, lietuviai pasiryžę mokėti beveik 14 tūkst. eurų žmogui.

Tolimi kraštai, tokie kaip Vietnamas, Šri Lanka ir Tailandas, išlieka populiariausios žiemos kryptys.

„Lyginant su praėjusiais metais, šiose kryptyse stebimas kelių dešimčių procentų augimas“, – pridūrė „Novaturo“ grupės pardavimų vadovas Kazimieras Jarmalis.

Lietuvos oro uostai džiaugiasi rekordiniais praėjusiais metais – aptarnauta beveik 7 mln. keleivių. Šiemet tikimasi dar didesnio srauto. Be dažnesnių skrydžių į Amsterdamą, Berlyną ir Briuselį, atsiranda naujos kryptys – iš Vilniaus bus galima skristi į Prahą, Albanijos sostinę Tiraną. Be to, į Vilniaus oro uostą ateina dvi naujos oro linijų bendrovės.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Balandžio mėnesį čia veiklą pradės Izraelio aviakompanija „Izra Air“. Skrydžiai iš Tel Avivo į Vilnių vyks du kartus per savaitę. Rudenį laukiame „Fly Dubai“, kuri taip pat siūlys jungiamuosius skrydžius į Afriką ir Okeaniją“, – sakė Lietuvos oro uostų atstovas Martynas Jaugelavičius.

Nors „Fly Dubai“ Vilniuje turėjo pradėti veiklą dar pernai rudenį, dėl naujų „Boeing“ orlaivių pristatymo vėlavimo startas nukeltas į šiuos metus.

Kita šių metų naujovė palies Palangos oro uostą.

„Pirmą kartą istorijoje prasidės tiesioginiai skrydžiai iš Palangos į Antaliją Turkijoje ir Šarm aš Šeichą Egipte“, – pranešė M. Jaugelavičius.

Skrydžiai iš Palangos į Turkiją prasidės jau balandžio mėnesį, o į Egiptą – rugsėjį. Jei tuo metu Baltijos jūra bus per šalta, Viduržemio ar Raudonoji taps dar lengviau pasiekiamos. Vis dėlto klausimas, ar kainos neatgrasys keliautojų.

„Pastebime, kad dėl Turkijos kainų pokyčio sulauksime mažiau keliautojų. Tai jau matome iš organizatorių pasiūlos“, – komentavo Ž. Gavelienė.

Bendrai kainų didėjimas paliečia ne tik Turkiją, bet ir kitas kryptis.

„Apskritai kainos kelionėms auga. Šiemet prognozuojame 7–10 proc. augimą“, – teigė K. Jarmalis.

Nepaisant brangimo, vis dar galima surasti variantų su „viskas įskaičiuota“ savaitei už 300 eurų asmeniui, tačiau tendencija aiški – vidutinė keliautojo išlaidų suma kyla.

„Šiuo metu keliautojo vidutinis krepšelis jau viršija 800 eurų“, – pastebi K. Jarmalis.

Turkijos ir Egipto turistus pamažu persivilioja Albanija, Juodkalnija ir kruizai. Pastebima, kad didžiulius, 20 aukštų pramogų kruizinius laivus renkasi ne tik vyresnė auditorija.