Free Finga pirmą kartą prabilo apie žaibiškai išplitusį vaizdo įrašą

2025-11-18 16:49
LNK.lt inf.

Vasarą internete plačiai paplito vaizdo įrašas, kuriame dainininką Tomą Narkevičių, žinomą kaip Free Finga, viešajame transporte sustabdė kontrolieriai dėl neįsigyto bilieto. Incidento iki tol nekomentavęs atlikėjas LRT laidoje „Ramūnas Zilnys kalbina“ pirmą kartą trumpai užsiminė apie tą dieną nutikusią istoriją.

Socialinių tinklų platformose pasirodė trumpas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota akimirka, kai prie muzikanto viešajame transporte prieina kontrolieriai. Vėliau paaiškėjo, kad atlikėjas važiavo be bilieto.

„Free Fingą pagauna be bilietėlio“, – taip buvo rašoma vaizdo įraše, publikuotame vasaros pradžioje.

Komentarų skiltyje nuomonės išsiskyrė: vieni juokėsi, cituodami atlikėjo žodžius „atsidaro durys, negaliu išeiti“, o kiti priminė, kad panaši situacija gali nutikti kiekvienam.


Anksčiau situacijos nekomentavęs Tomas LRT laidoje „Ramūnas Zilnys kalbina“ papasakojo, kas tądien nutiko viešajame transporte.

„Važiavau be bilieto ne todėl, kad esu užkietėjęs zuikis, o tiesiog todėl, kad užsikalbėjau su draugu telefonu“, – minėtoje laidoje kalbėjo jis.

Atlikėjas taip pat atkreipė dėmesį į modernią Vilniaus viešojo transporto sistemą. Jis pabrėžė, kad net ir neturint galiojančio bilieto keleivis gali įsigyti specialų 8 eurų bilietą ir taip išvengti administracinės atsakomybės.

