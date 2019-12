Filme „Skandalas“ – pasaulį sukrėtusi „MeToo“ istorija

Buvo tik laiko klausimas, kada ši istorija bus perkelta į kino teatrus. Ir štai, sausio 17 dieną didžiuosiuose ekranuose pasirodys filmas „Skandalas“, kuriame pagrindiniai vaidmenys teko Nicolei Kidman, Charlizei Theron bei Margot Robbie.

„Šis filmas ir vaidmuo jame privertė mane persvarstyti visą savo karjerą Holivude. Ar esu čia patyrusi seksualinį priekabiavimą? Ne. Ar gyvenime esu gavusi nepadorių užuominų? Begales. Tačiau niekuomet to nesureikšminau, kol neperskaičiau „Skandalo“ scenarijaus. Mano herojė juostoje patiria priekabiavimą be jokio fizinio kontakto. Pagalvojau – gi aš irgi esu buvusi jos vietoje, bet kol vyras neliečia moters tikrąja to žodžio prasme, tol galvoja, jog tai nėra nusikalstama. Juosta pakeičia šį mąstymą ir parodo, jog kartais žodžiai gali būti gerokai skausmingesni, nei veiksmai“, – sako M. Robbie.

Juostoje pasakojama istorija prasideda 2016-ųjų liepos 6 dieną, kai buvusi ilgametė didžiausios Jungtinių Valstijų konservatyvių pažiūrų televizijos „Fox News“ laidų vedėja Gretchen Carlson (ją filme įkūnija N. Kidman) padavė į teismą televizijos vadovą Rogerį Ailesą (kurį vaidina po storu makiažo sluoksniu sunkiai atpažįstamas Johnas Lithgow), apkaltinusi jį nederamu elgesiu ir seksualinio pobūdžio spaudimu. R. Ailesas per savo advokatą visus kaltinimus paneigė, tačiau netrukus nederamą televizijos vadovo elgesį liudijančių moterų pareiškimų ėmė daugėti.

Liepos 19 d. žibalo į skandalo liepsną šliūkštelėjo viena populiariausių to meto Amerikos televizijos veidų Megyn Kelly (aktorė Ch. Theron), pareiškusi, jog karjeros pradžioje iš R. Aileso patyrė „nepageidautiną seksualinio pobūdžio dėmesį, užuominas ir spaudimą“. Dabar manoma, jog būtent šis pareiškimas galėjo tapti paskutiniu lašu, perpildžiusiu kompanijos „Fox“ savininko Ruperto Murdocho kantrybės taurę. R. Ailesas išgirdo ultimatumą: iki rugpjūčio atsistatydinti arba būti atleistam. Po dviejų dienų R. Ailesas paskelbė paliekantis „Fox News“ vadovo postą.

Be jau minėtų aktorių, filme taip pat vaidina ir tokios žvaigždės kaip Kate McKinnon, Malcolmas McDowellas, Allison Janney, Alice Eve ir Richardas Kindas.

Tikrą istoriją pasakojanti drama „Skandalas“ Lietuvoje pradedama rodyti sausio 17 dieną.