 „Eurovizijos“ pusfinalyje Lietuva užėmė aštuntą vietą: aplenkėme ir Švediją

„Eurovizijos“ pusfinalyje Lietuva užėmė aštuntą vietą: aplenkėme ir Švediją

2026-05-18 00:46
eurodiena.lt inf.

Tik pasibaigus 70-osios „Eurovizijos“ finalui paskelbti ir išsamūs pusfinalių rezultatai. Lietuvos atstovas Lion Ceccah savo pusfinalyje užėmė aštuntą vietą ir užtikrintai žengė į finalą. Šiame pusfinalyje Lietuvai pavyko aplenkti net „Eurovizijos“ sunkiasvorę Švediją, rašo eurodiena.lt.

Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Lion Ceccah Lion Ceccah Lion Ceccah Lion Ceccah Lion Ceccah Lion Ceccah Lion Ceccah Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Lion Ceccah Lion Ceccah Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas Didysis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pirmajame pusfinalyje pirmą vietą užėmė Izraelis, kuriam atstovavo Noam Bettan su daina „Michelle“. Izraelio atstovas surinko net 269 balus. Antroji vieta kiek netikėtai atiteko Lenkijai, o treti liko Suomijos atstovai Linda Lampenius ir Pete Parkkonen. Vos per žingsnį nuo finalo liko Estija, surinkusi 79 taškus, o paskutinę vietą pusfinalyje užėmė Sakartvelas.

Įdomu ir tai, kad viena konkurso favoričių laikyta Švedija vos pateko į finalą – Felicia su daina „My System“ užėmė tik devintą vietą.

Lietuvai pirmajame pusfinalyje atstovavęs Lion Ceccah su daina „Sólo quiero más“ užėmė aštuntą vietą ir iškovojo Lietuvai dar vieną vietą „Eurovizijos“ finale. Lietuvis surinko 101 žiūrovų balsą ir aplenkė tokių šalių kaip Švedija ar Belgija atstovus.

eurodiena.lt nuotr.

Antrąjį pusfinalį laimėjo ir viso konkurso nugalėtoja Bulgarija, kuriai atstovavo Dara su energinga daina „Bangaranga“. Atlikėja surinko net 278 taškus ir tapo užtikrinta vakaro lydere. Antroji vieta atiteko Rumunijai, o trečiąją užėmė Australijos žvaigždė Delta Goodrem, triumfavusi komisijų balsavime.

Vos už finalo borto liko Šveicarija, surinkusi 108 taškus, o paskutinę vietą pusfinalyje užėmė Azerbaidžanas, pelnęs vos 2 balus iš Bulgarijos komisijos. Beje, Šveicarija užėmė devintą vietą tiek žiūrovų, tiek komisijų rezultatų lentelėse, bet gautų taškų nepakako patekti į dešimtuką bendroje lentelėje.

eurodiena.lt nuotr.
Šiame straipsnyje:
Eurovizija
dainų konkursas
Lion Ceccah

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Joris
Tegul ruošiasi pasirodymui lgbt mitingui Kaune rugsėjo mėnesį.
2
-1
PedoVizija
Kas nors žiuri ši GejRopos konkursą ? Kas tas fantomasas ?
2
0
Jonas
Kas šuniui uodegą pakels, jei ne pats sau? Kažkoks prieplauka baisuoklis švaistėsi scenoje, tipo jis Lietuvai atstovauja, viso gavo 22 taškus, kai nugalėtojai gavo 500 taškų. Ir prie ko čia Švedija, durniai jus? Lyginkit su nugalėtojais. Nugalėtojai Bulgarija, Izraelis ir Rumunija tikrai buvo šaunūs ir smagu pažiūrėt ir pasiklausyt. O Lietuvos atstovas atrodė lyg iš ligoninės pabėgęs maniakas...
6
0
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų