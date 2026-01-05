 Dijora Petrikonytė atvirai apie išgyvenimus laukiantis sūnaus: tai buvo mirties ir gyvybės klausimas

2026-01-05 14:22
„Nuėjau į vizitą ir sužinojau, kad man vidinis kraujavimas, kad kraujo dėmė didesnė nei vaisius ir didelė rizika persileisti, o jau buvau sutarusi su televizija, kad važiuosiu į žirgyną jodinėti ant arklių ir vesiu naują projektą. Ir viskas, rankos surakintos. Net prodiuserei negalėjau pasakyti, kodėl staiga vieną dieną atsikėlusi sakau, kad nebegaliu filmuotis – nenorėjau atskleisti, juk nežinojau, kuo baigsis nėštumas. Tada viskas sugriuvo, net tėvams negalėjau sakyti, niekam, su niekuo pasidalinti. Tiesiog turėjau išlaukti. Tą ir padariau, atsisakiau projekto, netapau kanalo veidu, bet antrą kartą tapau mama”, – taip jau šį pirmadienio vakarą LNK laidoje „Nuo... Iki...“ netikėtai atvirai ir jautriai prabils televizijos laidų vedėja, nuomonės formuotoja Dijora Petrikonytė.

Pasakodama apie pasirinkimą tarp gyvybės ir mirties, karjeros ir motinystės, 29-erių Dijora šiandien šypsosi. Tiesa, kaip netrukus prisipažins, tuomet, kai teko atsisakyti viliojančio pasiūlymo vesti net dvi televizijos laidas, ir du mėnesius gyventi lovos režimu, kad išsaugotų dar negimusį sūnų, nebuvo lengva ne tik jai, bet ir jos sužadėtiniui Andriui.

Dijora Petrikonytė / LNK nuotr.

„Andrius baisiausiai išgyveno – vaikščiojo tarsi žemę pardavęs“, – pasakos Dijora. Ką ji išgyveno žinodama, kad bet kurią dieną antrasis nėštumas gali nutrūkti? Kodėl mamos kasdienybę socialiniuose tinkluose ji rodo be pagražinimų? Ir kodėl daro viską, kad nebūtų finansiškai priklausoma nuo vyro? Jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ tik per LNK.

