Bunkus: niekada gyvenime nemokėjau už seksą

Vyras sako, kad reklamos jam nereikia, dėl to interviu duoda retai. Be to, kalbėti apie savo gyvenimą ar kartoti senas bei jau visiems nusibodusias temas yra ne jo būdui. Visgi kalbai pasisukus apie tik už uždarų durų kol kas dar tyliai aptarinėjamas turtingiausių žmonių paslaptis, jis prabyla drąsiai: „Apie eskortą galiu daug papasakoti, nes su tuo esu daug susidūręs. Tiesa, pats niekada gyvenime nemokėjau už seksą. Manęs nesujaudintų, jeigu aš žinočiau, kad esu sumokėjęs už šitą spektaklį ar cirką“, – pasakos jis.
Maža to, Danielius įvardins ir įspūdingas sumas, kurias turtingi vyrai sumoka už laiką su jomis: „Eskortinės moterys pačios renkasi su kuo, kaip nori ir kada miegoti. Greičiausiai jos ir taip permiegotų su tuo vaikinu, bet jeigu už tai gali pasiimti 10 tūkst. eurų už naktį, tai kodėl gi ne?“
Atsidurti tarp turtingiausių pasaulio žmonių nori daugelis. Pats D. Bunkus tokių tikslų sau nekėlė. Tačiau kai jiems su Viktorija Siegel gimė dukra Nikolė, abu nusprendė, kad Pietų Prancūzija – puiki vieta naujagimei. Apsigyvenę ten su bendrų pažįstamų pagalba atsidūrė turtingųjų rate. Kaip pats, Danielius pasakoja, kad išliktum tarp tokių žmonių, tau dažnai nekainuoja nieko: „Jeigu jis tave kviečia į savo slidinėjimo kurortą, ten vien tas namas kainuoja 45–50 milijonų. Bet tu už nieką nemoki. Tu esi svečias ir tavimi rūpinasi visas personalas.”
Anot pašnekovo, žiniasklaida turtinguosius dažnai piešia neteisingai – dauguma jų yra protingi, geri, mandagūs ir puikūs žmonės. Tiesa, sau galintys leisti kur kas daugiau. Ir nors dauguma galvoja, kad dideli pinigai atneša laimę, pašnekovas atskleidžia, kad tai toli gražu nėra tiesa. Savo gyvenime neabejotinai daug visko matęs bei patyręs vyras sako, kad net didžiausi pinigai neišspręs santykių problemų. Todėl praeityje turėjęs ne vienus santykius su įspūdingomis moterimis, sako šiandien išmokęs visas pamokas ir į santykius žiūrintis kur kas atsakingiau: „Man daug kas sako – Bunkau, tau reikia santykių! Tau reikia moters šalia! Aš sakau – žiūrėk, man reikėtų, aš ir turėčiau. Čia tau reikia. Taip, aš turiu „Tinder“, kartais ten atsidarau, bet man nieko nereikia, aš nieko neieškau. Jeigu taip nutiks, kad atsiras moteris, kurią aš pamilsiu, aš su ja ir būsiu.“
