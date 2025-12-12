Oksana Pikul – apie praeityje susikurtą pupytės įvaizdį: dabar imčiausi ir aštresnių dalykų

Oksana pramogų pasaulyje skaičiuoja jau dvidešimt metų.
„Pirmuosius žingsnius šou pasaulyje žengiau 21-erių. Patyriau, kas yra televizijos laidos, laikraščiai, žurnalai, koks tas atpažįstamumas. Vieniems tai būtų kančia – ypač dėl apkalbų, komentarų, išgalvotų istorijų. Man tai buvo tramplynas“, – laidoje patikins ji.
Taip pat pašnekovė bus priversta pasisakyti ir apie uždirbamas pajamas iš visų savo veiklų.
„Vienu metu viena veikla šokteli, kita – aprimsta. Pas mane nėra tuščių laikotarpių ar sustojimų. Mano gyvenimas tikrai nenuobodus“, – kalbės pašnekovė.
Na, o apsukrumo Oksanai netruko ir anuomet. Ji pabrėš, kad iššaukiantis pupytės įvaizdis tuomet jos nevaržė. Anaiptol…
„Nesisieloju dėl to įvaizdžio. Jei galėčiau grįžti, pakartočiau dvigubai stipriau. Dar labiau šokiruočiau, dar daugiau padaryčiau. – patikins ji. – Ar aš buvau verčiama atrodyti pernelyg seksualiai, dėvėti drabužius, kurie tuomet šokiravo, o dabar net nenustebintų? Ne. Galiu pasakyti, kad dėl kai kurių sceninių kostiumų aš pati gaudavau barti. Tai aš eidavau ant kilimėlio.“
Laidos viešnia taip pat prabils apie tai, kaip reaguoja ją sutikę verslo partneriai, pukiai pažįstantys ją ir iš „Olialia pupyčių“ gretų.
Dauguma pritars, kad bėgant metams Oksana – tik dailyn. Tik dabar ji jau gali pasidžiaugti ir branda, ir stabilia finansine padėtimi. Na, o ar norėtų grįžti į ankstesnius laikus?
„Labai. Bet ne tam, kad ką nors pakeisčiau, o kad padaryčiau dar kartą. Kalbant apie verslą, pinigus – taip, tikrai būtų buvę galima viską labiau monetizuoti. Dabar iš gyvenimo imčiau daugiau. Imčiausi ir aštresnių dalykų“, – patikins ji.
Nors dirbo būryje gražuolių, Oksana prisieks niekada nejutusi rimtos konkurencijos.
„Gal čia su manim kažkas ne taip, bet aš nekonkuruoju – aš mokausi, – sakys Oksana. – Nei aš ten buvau kažkuo ypatingesnė už kitas, nei super gražesnė. Gal tik komunikabili, laisva, drąsi. Tas ukrainietiškas naglumas! Na, jo netrūko“.
Kadangi ne kartą O. Pikul romantinio gyvenimo peripetijos buvo aptarinėjamos žiniasklaidoje, šįkart ji bus priversta įvardyti savo santykių statusą. Laidos vedėjas D. Bunkus pasiteiraus, kas ją, ypač seksualiai atrodančią neseniai fotografavo atostogų šiltuose kraštuose metu.
Atviras pokalbis su Oksana Pikul – laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ jau šeštadienį, 23 val. per „Delfi TV“.
