Britų aktoriui pateikti kaltinimai dėl išžaginimo ir seksualinių užpuolimų

Jis kaltinamas užpuolęs keturias moteris, praneša BBC.

2023 m. rugsėjo mėnesį „The Sunday Times“, „The Times“ ir „Channel 4“ atliko žurnalistinį tyrimą, kuris atskleidė netinkamą R. Brando elgesį. Po to jį daug kartų apklausė policija.

Penktadienį R. Brandas patalpino vaizdo įrašą socialiniame tinkle „X“, kuriame neigė prievartavęs moteris.

„Dabar turėsiu galimybę apsiginti nuo šių kaltinimų teisme ir esu be galo dėkingas už tai“, – sakė jis.

Jungtinės Karalystės policija teigia informavusi R. Brandą, kad jam pateikti kaltinimai dėl išžaginimo, nepadoraus užpuolimo, išžaginimo oraliniu būdu ir dviejų seksualinio užpuolimo atvejų.

Policijos duomenimis, 1999 m. viena moteris buvo išžaginta Bornmute, 2001 m. kita moteris buvo nepadoriai užpulta Londono Vestminsterio rajone, 2004 m. dar kita moteris buvo seksualiai užpulta ir išžaginta oraliniu būdu Vestminsterio rajone, o 2004-2005 m. ketvirta moteris buvo seksualiai užpulta taip pat šiame Londono rajone.

R. Brandas prieš Vestminsterio magistratų teismą turėtų stoti gegužės 2 d. Tačiau, manoma, kad šiuo metu jis yra JAV.

Tais atvejais, kai kaltinamasis yra užsienyje, prokurorai siekia susitarti dėl jo grįžimo. Jeigu žmogus nebendradarbiauja, gali būti siekiama jo ekstradicijos.

Policija nurodo, kad tyrimas dar vyksta, o detektyvai prašo moterų, kurios galėjo nukentėti, ar žmonių turinčių bet kokios informacijos, kreiptis į teisėsaugą.

Vasario mėnesį Londono aukštajam teismui neįvardinama moteris pateikė civilinę bylą prieš R. Brandą dėl asmens sužalojimo ir seksualinės prievartos.

Esekso grafystėje gimęs R. Brandas išgarsėjo kaip komikas. 2000 metais jis dalyvavo „Hackney Empire“, o vėliau „Edinburgh Fringe“ komedijos festivaliuose. Vėliau jis tapo nacionalinės televizijos ir radijo laidų vedėju.

Jo karjera šovė į viršų po to, kai jis vedė laidą „Big Brother‘s Big Mouth“ XXI a. 1-ojo dešimtmečio viduryje.

Jis tapo vienu geidžiamiausiu laidų vedėjų Jungtinėje Karalystėje. Jis taip pat vedė NME, MTV ir BRIT apdovanojimus.

2008 m. R. Brandas vaidino Holivudo filme „Velniop tą Sarą Maršal“ ( angl. Forgetting Sarah Marshall), o 2010 m. – „Tempk jį čia“ (angl. Get Him to the Greek).

Tačiau pastaraisiais metais R. Brando gyvenimas pasuko kita linkme, ypač nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m. Vaizdo įrašų platformoje „YouTube“ jis išsakė skeptišką požiūrį į pandemiją ir pritraukė daug prenumeratorių. Sekėjų skaičius dar labiau išaugo jam pradėjus kalbėti politikos ir socialinių klausimų temomis, dažnai atkartojant sąmokslo teorijas bei kvestionuojant pagrindinių žiniasklaidos priemonių pateikiamą informaciją. R. Brandas save taip pat pateikia kaip sveikos gyvensenos žinovą.