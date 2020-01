Be tėvo užaugęs M. Jankavičius: atleisti ir susitaikyti – nelengva

Palikto sūnaus išgyvenimai ir vaikystė be tėvo – tokią patirtį kuriant naują vaidmenį perteiks garsus Lietuvos dainininkas Mantas Jankavičius. Nors pats atlikėjas sako, kad tai patyrė tūkstančiai vaikų, naujas vaidmuo jam itin artimas – M. Jankavičius įkūnys Martyno Mažvydo sūnų Kasparą, kuris pagal Justino Marcinkevičiaus dramos siužetą užaugo be tėvo. Tėvo ir pagrindinį lietuviškos raštijos pradininko vaidmenį atliks Vladas Bagdonas. Specialiai Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirta dramatiškos koliažinės operos „Mažvydas“ premjera įvyks kovo 11 d. Vilniuje, „COZY by Siemens arena“.