Baigiantis Kanų kino festivaliui, svarstoma, kam gali atitekti pagrindinis prizas

Po beveik dvi savaites trukusių prabangių renginių su raudonuoju kilimu ir šiek tiek politikos, prancūzų aktorės Juliette Binoche (Žiuljet Binoš) vadovaujama žiuri paskelbs, kas namo parsiveš vieną prestižiškiausių kino apdovanojimų pasaulyje.

Anot žurnalo „Screen“, tarp geriausiai įvertintų pretendentų – iraniečio režisieriaus Jafaro Panahi (Džafaro Panahio) filmas „It Was Just an Accident“ ir ukrainiečių režisieriaus Sergejaus Loznicos naujoji juosta „Du prokurorai“ (Two Prosecutors), prie kurios gamybos prisidėjo ir Lietuva.

Tačiau kitas leidinys „Variety“ prognozavo, kad „Auksinė palmės šakelė“ atiteks norvegų režisieriui Joachimui Trierui (Joakimui Trierui) už filmą „Sentimental Value“, jaudinančiam pasakojimui apie tyliai yrančią šeimą, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Elle Fanning (El Faning).

Po premjeros filmas sulaukė 19 minučių trukmės ovacijų.

Paskutinę rodymo dieną britų laikraštis „The Guardian“ davė retą penkių žvaigždučių įvertinimą du kartus „Auksinę palmės šakelę“ laimėjusių belgų režisierių Jeano-Pierre'o ir Luco Dardenne'ų (Žano Pjero ir Liuko Dardenų) jautriam paauglių motinų portretui „Young Mothers“.

Be to, daugeliui festivalio lankytojų patiko Richardo Linklaterio (Ričardo Linkleiterio) „Nouvelle Vague“ apie prancūzų režisierių Jeaną-Lucą Godard'ą (Žaną Liuką Godarą). „Variety“ prognozavo, kad šis filmas pelnys geriausio režisieriaus prizą.

Be varžybų dėl prizų, Prancūzijos Rivjeroje šurmuliuoja ne tik garsenybės, bet ir verda politika.

JAV režisierius Toddas Haynesas (Todas Heinesas) perspėjo dėl „barbariško JAV prezidentavimo“, o Čilės ir JAV aktorius Pedro Pascalis (Pedras Paskalis) prisipažino, kad buvo baisu pasisakyti prieš prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą).

Karas Gazos Ruože taip pat buvo kai kurių festivalio svečių mintyse: pasak organizatorių, daugiau nei 900 aktorių ir kino kūrėjų pasirašė atvirą laišką, smerkiantį Izraelio veiksmus šioje palestiniečių teritorijoje kaip genocidą.

Tarp pasirašiusiųjų – J. Binoche, filmo „Šindlerio sąrašas“ (Schindler's List) žvaigždė Ralphas Fiennesas (Ralfas Finesas), JAV nepriklausomas režisierius Jimas Jarmuschas (Džimas Džarmušas) ir „WikiLeaks“ įkūrėjas Julianas Assange'as (Džulianas Asandžas), atvykęs į Kanus pristatyti dokumentinio filmo, kuriame jis pasirodo.

Tačiau penktadienį spaudos konferencijoje Jungtinių Tautų (JT) specialioji pranešėja okupuotoms palestiniečių teritorijoms Francesca Albanese (Frančeska Albaniz) sakė, kad Kanų kino festivalis yra tarsi „abejingumo burbulas“.

Kiti apdovanojimai

Kanuose jau pradėti skelbti kitų apdovanojimų laureatai.

Pirmasis Čečėnijos filmas, rodytas Kanų festivalyje, „Imago“ tapo geriausiu dokumentiniu filmu, o filmas apie J. Assange'o gyvenimą „The Six Billion Dollar Man“ penktadienį pelnė specialųjį žiuri prizą.

Antrinėje „Un Certain Regard“ programoje pagrindinį prizą laimėjo Čilės režisierius Diego Cespedesas (Diegas Sespedesas) už filmą „The Mysterious Gaze of the Flamingo“, kuriame pasakojama apie grupę translyčių moterų, gyvenančių dykumos kalnakasybos miestelyje devintajame dešimtmetyje.

Prancūzų aktorė, tapusi režisiere, Hafsia Herzi (Hafsija Herzi) laimėjo neoficialią „Queer Palm“ palmės šakelę už filmą „The Last One“, pasakojantį apie Paryžiuje gyvenančią paauglę musulmonę lesbietę.

„Norėjau parodyti, kad draugystėje ir meilėje nėra sienų, – sakė H. Herzi.

Anksčiau šią savaitę filmas „Useful Ghost“ – nestandartinė Tailando LGBTIQ istorija, turinti drąsų politinį atspalvį, – buvo apdovanotas pagrindiniu prizu „Kritikų savaitės“ programoje.

Organizatoriai paskelbė, kad islandų šeimos dramoje „The Love That Remains“ pasirodęs aviganis pelnė „Palmės šunelio“ prizą, tenkantį geriausiai pasirodžiusiems šunims.

Islandų režisierius Hlynuras Palmasonas savo juostoje apie išsiskyrimą ir jo poveikį šeimai nufilmavo ir savo augintinį vardu Panda.

Šeštadienio vakarą įteikus apdovanojimus per 78-ojo festivalio uždarymo ceremoniją, svečiams bus parodytas „Auksinės palmės šakelės“ laimėtojas.