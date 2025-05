Kanų festivalyje laimėjęs režisierius Jafaras Panahi sako nebijantis grįžti į Iraną, valdžia tyli

Jis šeštadienį pelnė 2025 metų Kanų tarptautinio kino festivalio pagrindinį apdovanojimą už juostą „It Was Just an Accident“.

Prestižine „Auksine palmės šakele“ apdovanotas itin politinis, bet šmaikštus filmas pasakoja apie penkis paprastus iraniečius, susidūrusius su žmogumi, kuris, jų manymu, kankino juos kalėjime.

Šis filmas, įkvėptas jo paties kalinimo laikotarpio, visą savaitę buvo kino kritikų favoritas.

Kol kas Irano vyriausybė į šią pergalę nekreipia dėmesio, ją ignoruoja ir valstybinis transliuotojas, kuris vietoj to daugiausia dėmesio skyrė valstybės remiamam filmų festivaliui „Resistance“.

Konservatyvioji naujienų agentūra „Fars“ užsiminė, kad žiuri pasirinkimas buvo politiškai motyvuotas, sakydama, kad žiuri „neliko nepaveikta politinių klausimų, susijusių su Jafaru Panahi Irane“.

Reformistiniai laikraščiai „Etemad“, „Shargh“ ir „Ham Mihan“ pranešė apie pergalę savo interneto svetainėse, tačiau nepateikė jos pirmuosiuose puslapiuose.

J. Panahi, kuris savo šalyje buvo du kartus įkalintas ir kuriam 2010-aisiais buvo 20 metų uždrausta kurti filmus, savo padėkos kalboje paragino siekti laisvės ir vienybės.

Jis patvirtino, kad ketina nedelsiant grįžti į Iraną. Šeštadienio vakarą paklaustas, ar nesibaimina sulaikymo, jis atsakė: „Visai ne. Rytoj mes išvykstame.“

Jis teigė, kad prizas buvo „skirtas ne man“.

„Jis skirtas visiems Irano kino kūrėjams, kurie dabar negali dirbti, bet mes tikimės, kad visi Irano kino kūrėjai dirbti galės“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Kaip ir ankstesnius savo filmus, J. Panahi filmą „It Was Just an Accident“ filmavo slapta, o anksčiau šią savaitę jis atskleidė, kad jo aktoriams ir komandai buvo daromas spaudimas.

Keletą narių Irano institucijos iškvietė apklausai, komandai buvo grasinta, teigė jis spaudos konferencijoje.

Tai tik antras kartas, kai režisierius iš Irano laimi „Auksinę palmės šakelę“. 1997 metais šį apdovanojimą pelnė Abbasas Kiarostami (Abasas Kiarostamis) už filmą „Trešnių skonis“ (Taste of Cherry).

Abu režisieriai patyrė susidurdavo su draudimais per visą savo karjerą.