BAFTA apdovanojimų ceremoniją temdo karas Ukrainoje

Daugiausiai nominacijų BAFTA apdovanojimams turi Denis Villeneuve'o (Deni Vilnevo) mokslinės fantastikos epas „Kopa“ (Dune) ir Jane Campion (Džein Kampion) tamsusis vesternas „Šuns galia“ (The Power of the Dog) su atitinkamai 11 ir aštuoniomis nominacijomis.

„Mes solidarizuojamės su visais Ukrainos žmonėmis, narsiai kovojančiais už savo šalį, ir kartu su jais viliamės, kad taika sugrįš“, – anksčiau šį mėnesį sakė akademijos vadovas Krishnendu Majumdaras (Krišnendus Madžumdaras).

Nepaisant pasaulyje tvyrančios niūrios nuotaikos dėl tebesitęsiančios Maskvos agresijos, šiemet Londono Karališkojoje Alberto salėje rengiama ceremonija bus tam tikra laisvės šventė, nes pirmą kartą nuo COVID-19 pandemijos pradžios apdovanojimai bus teikiami asmeniškai, o ne nuotoliniu būdu.

Dėl geriausio filmo prizo taip pat varžysis Kenneth Branagho (Keneto Brano) autobiografija iš dalies paremtas filmas „Belfastas“ (Belfast), Adamo McKay'aus (Adamo Makėjaus) juosta „Nežiūrėk aukštyn“ (Don't Look Up) ir Paulo Thomas Andersono (Polo Tomo Andersono) nostalgija aštuntajam dešimtmečiui dvelkianti drama „Saldymedžio pica“ (Licorice Pizza).

„Belfastas“ iš viso turi šešias nominacijas, paskutinė Bondiados juosta su Daneliu Craigu (Danieliu Kreigu) „Mirtis palauks“ (No Time To Die) – penkias. Po tiek pat nominacijų turi „Saldymedžio pica“ ir Steveno Spielbergo (Stiveno Spilbergo) miuziklo perdirbinys „Vestsaido istorija“ (West Side Story).

Ceremoniją atidarys pramogų pasaulio ikona 85 metų dainininkė Shirley Bassey (Širli Besi), kurios balsas skambėjo net trijuose bondiados filmuose. Taip bus paminėtas šios megafranšizės 60-metis.

Taip pat pasirodys britų aktorė Emilia Jones (Emilija Džouns), nominuota apdovanojimui geriausios aktorės kategorijoje už dainuojančio kurčių tėvų vaiko vaidmenį filme „CODA“.

Kylanti žvaigždė

Dėl geriausio aktoriaus vardo varžosi J. Campion dramos žvaigždė Benedictas Cumberbatchas (Benediktas Kamberbačas), juostoje „Nežiūrėk aukštyn“ suvaidinęs Leonardo DiCaprio (Leonardas Dikaprijas) ir Willas Smithas (Vilas Smitas), atlikęs įsimintiną Williams (Viljams) seserų tėvo ir trenerio vaidmenį dramoje „Williams metodas“ (King Richard).

Vis tik Denzelis Washingtonas (Denzelis Vašingtonas) nebuvo pristatytas BAFTA apdovanojimui už pagrindinį vaidmenį juostoje „Makbeto tragedija“ (The Tragedy of Macbeth).

Lady Gaga (Leidi Gaga) pretenduoja į geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį tikrais įvykiais paremtoje režisieriaus Ridley Scotto (Ridlio Skoto) kriminalinėje dramoje „Gucci mados namai“ (House of Gucci). Šioje kategorijoje ji varžosi su JAV muzikante ir aktore Alana Haim (Alana Heim), suvaidinusia juostoje „Saldymedžio pica“.

BAFTA apdovanojimai paprastai laikomi Holivude vykstančių „Oskarų“ sėkmės indikatoriumi. Šiemet JAV kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimai bus teikiami kovo 27 dieną.

Tačiau BAFTA ir „Oskarų“ nominacijų geriausios aktorės kategorijoje sąrašai skiriasi ir nė viena pavardė juose nesutampa.

Jungtinėje Karalystėje neįvertinta liko britų aktorė Olivia Colman (Olivija Koulman) ir jos vaidmuo juostoje „Prarastoji dukra“ (The Lost Daughter), kaip ir Kristen Stewart (Kristen Stiuart), suvaidinusi princesę Dianą filme „Spenser“ (Spencer).

Lady Gaga sekmadienį pristatys „kylančios žvaigždės“ apdovanojimą – tai vienintelis apdovanojimas, kurį lemia žiūrovų balsavimas. Jį įteiks pernai šį prizą pelniusi 2019 metų dramos „Rocks“ žvaigždė Bukky Bakray (Baki Bakrėj).