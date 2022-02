Lietuva išsirinko: į „Euroviziją“ vyksta Monika Liu

„Pabandom iš naujo!“ finale varžėsi aštuoni pasirodymai. Dėl garbės atstovauti Lietuvai didžiojoje „Eurovizijoje“ kovojo Monika Liu, Augustė Vedrickaitė, Rūta Loop, Ieva Zasimauskaitė, „Queens of Roses“, Justė Kraujelytė, Gebrasy ir Lolita Zero.

Kelialapį į didžiąją „Eurovizijos“ sceną iškovojo Monika Liu. Turine skambės jos daina „Sentimentai“.

„Eurovizijos“ atrankų finalo vakarą pirmoji žengė Lolita Zero su daina „Not Your mother“. Į sceną antra lipo Ieva Zasimauskaitė, kuri atliko jautrią dainą „I’ll be there“. Rūta Loop pasirodė su daina „Call me from the Cold“.

E. Blaževič/LRT nuotr.

Po komisijos narių komentarų scenoje pasirodė Gebrasy, kuris atliko dainą „Into Your Arms“. Tuomet sekė Justės Kraujelytės pasirodymas. Ji atliko dainą „How To Get My Life Back“. Netrukus žiūrovai išgirdo ir grupės „Queens of Roses“ dainą „Washing mashine“. Priešpaskutinė į sceną lipo Monika Liu. Ji atliko lietuvišką dainą „Sentimentai“. Paskutinė scenoje pasirodė Augustė Vedrickaitė, kuri atliko savo kūrybos dainą „Before You`re 6 ft Under“.

E. Blaževič/LRT nuotr.

Finalinėje laidoje dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, LRT televizijos ir radijo laidų vedėja Gerūta Griniūtė, kompozitoriai ir muzikos prodiuseriai Vytautas Bikus ir Stanislavas Stavickis-Stano, dainininkai Aistė Smilgevičiūtė, Ieva Narkutė ir Vaidotas Valiukevičius.

E. Blaževič/LRT nuotr.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris gegužės 10-14 dienomis vyks Italijos mieste Turine, susirungs 41 šalies atlikėjai. Tai – dviem valstybėmis daugiau nei praėjusių metų gegužę, kai „Eurovizija“ įvyko Roterdame. Po pertraukos į konkursą grįžo Armėnija ir Juodkalnija.