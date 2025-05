Lietuvos žvaigždės palaiko „Katarsį“: baikim tuos lyginimus, kieno didesnis

Grupės „8 kambarys“ atlikėjas Deividas Alejūnas instagrame tvirtai išsakė savo nuomonę apie grupę „Katarsis“. Vyras negailėjo palaikymo žodžių ir pabrėžė „Katarsio“ išskirtinumą.

„Daug žmonių blogai šneka: „nežinau, oi čia išsiuntėm...“. Mes išsiuntėm per gerą gabalą, išsiuntėm alternatyvą į visą šitą pompastiką, į visus šitus fejerverkus, į visą šitą pop š**ų maišą. Mes tikrai išsiuntėm per kietą, per gerą gabalą. Tai šviežias oro gūsis į visą šitą spalvotą beskonybę. Labai palaikau, tik pirmyn. Ši grupė užsitarnavo visos Lietuvos pagarbą, Lietuvos laukia labai gera ateitis, jeigu jie nenustos kurti“, – kalbėjo grupės „8 kambarys“ atlikėjas Deividas Alejūnas.

Pastebėjęs, jog socialinėje erdvėje garsūs šalies influenceriai, turintys nemažą jaunimo auditoriją, priešiškai kalba apie „Katarsio“ pasirodymą, sureagavo ir dainininkas Vaidas Baumila.

R. Riabovo / BNS nuotr.

„Nebadysiu pirštais į žmones, tačiau dauguma mūsų, manau, pastebime tuos, kurie tik ir ieško tinkamo momento pagauti kažką populiaraus ir iš karto sujuda. Tokie žmonės nori pakritikuoti, nepalaikyti… Apskritai nesuprantu tokio lietuvių „sindromo“, kodėl mes taip nenorime palaikyti savų? Tikrai nesuprantu. Ir keista, kad daugiausia reiškiasi influenceriai, kuriuos kartais pavadinu kalbėtojais į kamerą. Juk juos seka be galo daug jaunų žmonių“, – Žmonės.lt sakė V. Baumila.

Palaikymo žodžius skyrė ir 2023 metais „Eurovizijoje“ dalyvavusi Monika Liu. Atlikėja didelį palaikymą „Katarsiui“ skyrė visos jų „Eurovizinės“ kelionės metu.

„Man jie tokie tikri ir nuoširdūs. Labai išsiskiria šiais metais iš visų. Didžiausias palaikymas jiems. Tokio tikro jausmo davė, tokie geri, labai patiko“, – kalbėjo dainininkė Monika Liu.

Daugelį nustebino atlikėjo Lion Ceccah žinutė. „Eurovizijos“ atrankos finale Lietuvoje Lion Ceccah pralaimėjo „Katarsiui“, užimdamas 2-ąją vietą, tačiau jiems parodė begalinį palaikymą ir kūrinį „Tavo akys“ perdainavo savaip.

„Baikim tuos lietuviškus marazmus ir lyginimus, kieno didesnis. Visi mes viską žinom apie madą, muziką, sceninį judėjimą, bet ar žinom, kad lietuvių kalba viena seniausių pasaulyje? Aš dainuoju su „Katarsiu“, prisijunkite, palaikykime lietuvių kalbą“, – palaikymo žodžius skyrė atlikėjas Lion Ceccah.

„„Katarsis“ perteikė tikrą liūdesį, kuris gydo mano sužeistą lietuvišką sielą, sveikinu patekus į finalą“, – instagramo „Story“ rašė režisierius Saulius Baradinskas.

Apie grupės išskirtinumą „Eurovizijoje“ ir mirtinai nusibodusius blizgučius prakalbo ir viena garsiausių šalies dainininkių ir aktorių Inga Jankauskaitė.

„Galėčiau slapta sau didžiuotis, bet taip neįdomu. Švęsiu prabangą būt savimi, džiaugsiuos autoryste ir labai sirgsiu už tikrumą. Taip, blizgučiai nusibodo mirtinai. Kaip ir idiotiškas pozityvas pasaulyje, kurį renkies matyti. Tegu pildosi pranašystė verkti tik kito sapnuose. Aš su jumis“, – ketvirtadienio vakarą feisbuke rašė Inga Jankauskaitė.

Kiek vėliau, paaiškėjus, kad „Katarsis“ keliauja į didįjį „Eurovizijos“ finalą, dainininkė paskelbė dar vieną trumpą įrašą, teigdama: „TE jums, žinovai!“.

Palaikymą skyrė ne tik muzikos, bet ir politinio pasaulio atstovai.

„Kokio šaunumo yra šita chebra! Atėjo, padarė, kaip jiems atrodo, ir jie finale! Valio! „Katarsis“!“, – skelbė Tomas Vytautas Raskevičius.

Ketvirtadienio vakarą grupę palaikė ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

„Tavo akys“ šiandien bus mūsų visų akys ir širdys. Sėkmės, „Katarsis“!“, –įraše rašė prezidentas.