Aktorius J. Barkus su žmona medaus mėnesį praleido Maldyvuose

Medui kopinėti pora pasirinko vieną populiariausių salų Indijos vandenyne Maldyvus. „Kelionė yra gan ilga ir varginanti, tačiau pamačius tuos vaizdus, jausmas – neapsakomas: vandens žydrumas ir skaidrumas, gamta, palmės su kokoso riešutais, balto smėlio purumas priverčia pasijausti lyg kitame pasaulyje“, – prisiminimais dalinosi J. Barkus.

Aktorius J. Barkus pasakoja, kaip trumpam pabėgus nuo kasdienybės gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai ryte pravėrus langą matai ne darganotą Lietuvos orą, o net už dangų žydresnį vandenį ir kaitinančią vasaros saulę. „Kelias dienas akys dar negalėjo priimti to vaizdo, atrodė lyg tai nebūtų tikra. Nuotraukose viso to grožio neįmanoma perteikti. Didžiulį įspūdį paliko ir gyvūnija: dienomis virš galvų skraidė didieji šikšnosparniai (skraidančios lapės), stebėjome, kaip maitinami didžiuliai rykliai, kurie vakarais atplaukdavo prie pat vandens namelių, teko net pačiam prie kranto pasimaudyti su rykliukais. Aišku, jie gan maži ( 0,5–1m ilgio) ir nepavojingi žmonėms, bet mano mylimajai buvo baisu vien stebėti, kad aš tarp jų. Buvom susiplanavę vakarinę žvejybą vandenyne, bet vos po 20 minučių plaukimo kateriu dangus staiga pasidarė juodas, pakilo vėjas, tai staigiai susirinkus meškeres teko sprukti nuo audros ir grįžti į krantą be laimikio“, – šypsosi Justinas.

Nors abu jaunieji puikiai suvokė, kad atostogos netruks amžinybę, tačiau su šypsenomis pasakoja apie savo planus ten pasilikti ilgiau. „Maldyvuose atostogavom savaitę, iš pradžių buvom pradėję juokauti, kad reikia čia likti, įsidarbintume animatoriais, bet kad ir kaip ten gražu ir gera būtų, jau išvykstant buvo apėmęs vaikų ir namų ilgesys. Visur gerai, bet namuose geriausia. O rojaus kampelis liko prisiminimuose ir nuotraukose“, – pasakoja aktorius.

Daugumai atostogų pabaiga kelia liūdesį, tačiau Justinas neslepia, kad grįžti atgal į Lietuvą ir filmavimus jam gera ir malonu. „Rutinos pastaruoju metu mano aplinkoje nėra, gyvenu gan dinamiškai. Filmavimai seriale taip pat visada yra įdomūs, linksmi, ypač kai tenka filmuoti veiksmo scenas. Dėl to į kiekvieną filmavimą einu lyg į šventę. Džiugu grįžti ir daryti tai, kas tau patinka“, – atvirauja serialo „Rimti reikalai“ aktorius J. Barkus.

