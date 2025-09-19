Ruginienės aksesuaras sukėlė audrą: ar tikrai kainavo tūkstančius?

Diskusijų bangą socialiniuose tinkluose sukėlė žinių reportaže užfiksuotas žalias I. Ruginienės rankinukas. Kritikos pažėrusi Liucija teigė, kad jo kaina gali siekti maždaug 5 tūkst. eurų.
Savo mintimis ji sutiko pasidalinti su LNK.LT skaitytojais.
„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyną? Kai tu turi tokias rankines ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postų, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatų draugų vakarėlį… Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių? Kiek kainų ir perspektyvių!“ – rašė ji.
L. Lenkauskaitė-Stankevičė pabrėžė, kad jos įrašas nėra skirtas vien moterims – prabangias rankines ar kitus aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys.
„Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė. P.P.S. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tiesiog tingėjau ieškoti konkrečios kolekcijos“, – teigė visuomenininkė.
Kai kurie komentatoriai suabejojo, ar rankinė iš tiesų priklauso prabangos prekių ženklui. Liucija atsakė, kad modelis tas pats, tik skiriasi spalva ir dydis.
LNK.LT susisiekus su premjerės patarėju Ignu Dobrovolsku, šis pabrėžė, kad sklandanti informacija neatitinka tikrovės – I. Ruginienės rankinė kainavo vos 50 eurų.
„Socialinėje erdvėje pastaruoju poros mėnesių laikotarpiu teko matyti daug įrašų apie Ingą Ruginienę, kurie neturi nieko bendro su realybe. Panašu, kad Premjerės drabužiai, rankinukai ir kiti panašūs dalykai tuoj bus įvardijami vertingesniais, už turimą namą Grigiškėse. Arba, jeigu virš Ingos Ruginienės nuotraukos būtų parašyta, kad tai Inga Valinskienė, kiltų klausimų, ar ji neslepia savo tikrosios tapatybės. Kalbant apie minėtą įrašą, kaina yra absoliučiai neatitinkanti realybės, šis Premjerės rankinukas yra pirktas Milane už 50€. Galbūt aš nepirkčiau ir už tiek, bet tai turbūt labiau susiję su tuo, kad esu vyriškos lyties atstovas. Apibendrinant – Premjerė sau neleidžia menamos neišpasakytos prabangos, o perka daiktus, kurių kaina yra sveiko proto ribose“, – dėstė jis.
Naujausi komentarai