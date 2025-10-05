Rinkevičius: prezidentas padarė turbūt vieną iš didžiausių klaidų

Kol Valstybinis simfoninis orkestras ruošėsi groti protesto himnu vadinamą M. K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“, lauke, Gedimino prospektu, triukšmingai ėjo studentai.
Pagrindine miesto gatve žengė šimtai jaunų žmonių. Švilpimais, skanduotėmis, riksmais ir dainomis jaunimas rodė, kad nėra abejingas tam, kas vyksta politikoje. Nuo Seimo atėję į Katedros aikštę protestuotojai dar kelias minutes grojo ir šoko. Pilietiškumo jausmo netirpdė net lietus.
Studentai sakė, kad dar turi vilties, jog bus atsižvelgta į kultūros bendruomenės reikalavimus. Ir nors kultūros ministras pasitraukė, to negana. „Norime, kad apskritai „Nemuno aušrai“ neatitektų Kultūros ministerija, ir mums neužtenka, kad ministras pasitraukė. Einame už kultūringą Lietuvą ir nepasiduosime, niekad nepasiduosime, turime viltį“, – teigė vyriškis.
Kartu perskaitytas ir įspėjamojo streiko manifestas.
Tuo tarpu prie Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salės žmonės stojo į eilę. Bilietų pirkti nereikėjo – prie streiko prisijungęs orkestras nemokamai sugrojo M. K. Čiurlionio poemą „Jūra“.
„Su visa pagarba Lietuvos Respublikos prezidentui, bet jis padarė turbūt vieną iš didžiausių klaidų, kurios tikrai nereikėjo padaryti. O paskui, žinote, jau kaip sniego kamuolys... Ir protestuoti man labai nesinorėtų, bet suprantu, kad turime protestuoti, nes esame piliečiai“, – kalbėjo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro įkūrėjas, dirigentas Gintaras Rinkevičius.
Bet vilties, kad viskas susitvarkys, maestro G. Rinkevičius dar turi. „Aišku, kad turime, visi visada turime, bet norime, kad nebūtų pardavinėjama Kultūros ministerija ir kad kultūra nebūtų pardavinėjama“, – aiškino G. Rinkevičius.
„Visiems viskas aišku, blogiau ir būti negali, bet viskas susitvarkys – visuomenė kyla“, – tikino vyriškis.
Bilietų pirkti nereikėjo ir Nacionaliniame operos ir baleto teatre – „Jūra“ skambėjo ir čia. Prieš pradedant groti orkestrui, taip pat emocingai nuskambėjo streiko manifestas.
„Garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją, laisvai minime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardą ir girdime „Jūrą“. Tai gali būti paskutinis kartas, kai streikuojame dėl Lietuvos. Tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – skelbė vyras.
Ir streiko kulminacija tapo – lygiai 14 val. vieningai suskambusi M. K. Čiurlionio muzika. Į sales nesutilpę žmonės stovėjo net lauke, bet muzika buvo girdėti ir ten. Kiti klausėsi šalia salės esančioje fojė. Pusvalandį trukusi poemos muzika suvienijo ir akimirkai užliejo ramybe.
„Iš dalies, ramybė dėl to, kad daug galvojančių panašiai mūsų kultūrininkų. Bet šiaip visa atmosfera labai nerami, nes pažeidinėjamos sutartys, įstatymai, o kol kas nusikaltusių nėra. Turbūt čia antras Sąjūdis, tikiuosi“, – pasakojo moteris.
„Žmonės pakilios nuotaikos, visi pasiruošę kovoti už savo teises“, – teigė vyriškis.
„Labai džiaugiamės, kad taip visos kultūros vietos palaiko ir pasirinko būtent M. K. Čiurlionį, pačią gražiausią muzikos poemą, ir manau, kad tai pats geriausias jausmas“, – tvirtino moteris.
Įspėjamojo streiko banga nusirito per visą Lietuvą ir net toliau – M. K. Čiurlionio „Jūra“ skambėjo ir užsienyje.
