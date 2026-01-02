Publicistikos premija įvertintas Mindaugas Klusas

Piniginę premiją – 8 tūkst. 750 eurų – jis pelnė už publikaciją apie kompozitorių Benjaminą Gorbulskį, skirtą šio kūrėjo 100-mečiui paminėti, penktadienį pranešė ministerija.
Publicistikos premijos tikslas – skatinti asmenų profesinę publicistinę veiklą, įvertinant aktualiausius, reikšmingiausius ir profesionaliausiai sukurtus publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis.
2025 metų Bronio Savukyno premijos komisijos sprendimu nuspręsta neskirti.
Šia premija įvertinami publicistinių kūrinių autoriai, kultūros leidinių kryptį formuojantys redaktoriai už lietuvių kalbos grynumo, taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose. Ji įsteigta 2010 metais.
