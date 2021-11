Prezidento V. Adamkaus jubiliejui pasirodys prof. E. Aleksandravičiaus knyga „Adamkus“

Knyga „Adamkus“ – istoriko, prof. E. Aleksandravičiaus ilgų bendravimo metų su prezidentu ir jo veiklos tyrinėjimų Lietuvoje bei JAV rezultatas. V. Adamkaus bibliografija plati ir įvairi, kai kurios prezidento knygos sulaukė didelio visuomenės dėmesio („Be nutylėjimų“, „Paskutinė kadencija“). Tačiau išsamios V. Adamkaus biografijos neturėjome. Prof. E. Aleksandravičius pasakoja ne tik neįtikėtinai įdomią V. Adamkaus gyvenimo istoriją, bet ir atveria pokarinės lietuvių diasporos veikimą.

„Tai pirmoji išsami biografija žmogaus, kuris jau įėjo į Lietuvos istoriją kaip populiariausias Kovo 11-osios Respublikos politikas, kone aštuonis dešimtmečius aktyviai veikęs ir šiandien tebeveikiantis visuomenės ir valstybės laisvės labui. Knygoje „Adamkus“ lieka ir neatsakytų klausimų, kuriuos istorikai ir giminingų mokslų tyrinėtojai turėtų ateityje patikslinti. Išsilavinusiai visuomenei kartais labiau reikalingas rimtas klausimas nei supaprastintas atsakymas. Be šios nuostatos sunku suprasti, ką Adamkaus jaunystėje reiškė švelnių rankų politikos principai, kuriems knygos herojus iki pat dabar liko ištikimas. Knygoje stengiausi parodyti, kad Adamkus yra žmogus, nusipelnęs išsamios biografijos, net jeigu niekada nebūtų tapęs Lietuvos Respublikos prezidentu“, – sako biografijos „Adamkus“ autorius istorikas E. Aleksandravičius.

Knygos autorius pažymi, kad biografija – labai dosnus žanras kalbėti ne tik apie konkretų asmenį, bet ir visą epochą. „Biografija – senas, archajiškas, romantiškas ir puikus žanras per reikšmingo žmogaus gyvenimą it per rakto skylutę atpažinti pačius jautriausius biografijos, laiko bruožus. Ilgą laiką buvau užsiėmęs dipukų kartos istorija, tad V. Adamkus man yra vienas didžiausių herojų, per kurį galiu atskleisti didžiąją lietuvių tautos dramą“.