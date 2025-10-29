Pranešė, kur ir kada bus atsisveikinama su aktoriumi Kostu Smoriginu

Penktadienį, spalio 31-ąją, vidurdienį Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje, už mirusįjį bus laikomos mišios.
Šeštadienį K. Smoriginas bus palaidotas Menininkų kalnelyje.
ELTA primena, kad trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas K. Smoriginas.
1995–1998 m. kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
