Popiežius Leonas XIV atskleidė, kokie jo mėgstamiausi filmai

Pirmasis popiežius iš Jungtinių Valstijų pasirinko sentimentalias juostas, įskaitant klasikinį Franko Capros (Franko Kapros) 1946 metų filmą „Gyvenimas yra nuostabus“ (It's a Wonderful Life) su Jamesu Stewartu (Džeimsu Stiuartu), kuriame pasakojama apie angelą, atsiunčiamą iš dangaus padėti sunkioje padėtyje atsidūrusiam šeimos žmogui.
Čikagoje gimęs pontifikas vaizdo įraše, kurį trečiadienį paskelbė Vatikanas, sako, kad tarp jo mėgstamiausių filmų taip pat yra Roberto Wise'o (Roberto Vaizo) 1965-ųjų miuziklas „Muzikos garsai“ (The Sound of Music) ir Roberto Redfordo 1980-ųjų drama apie šeimą „Paprasti žmonės“ (Ordinary People).
Galiausiai Leonas XIV paminėjo Roberto Benigni (Roberto Beninjo) 1997 metų filmą „Gyvenimas yra gražus“ (it. La vita e bella, angl. Life is Beautiful) apie tėvą, per Antrąjį pasaulinį karą bandantį apsaugoti sūnų nuo koncentracijos stovyklos siaubo.
Vatikanas nurodė, kad popiežius pasirinko „tuos filmus, kurie jam yra reikšmingiausi“.
Gegužę popiežiumi išrinktas Leonas XIV šeštadienį surengs specialią audienciją tokioms žvaigždėms kaip Cate Blanchett (Keit Blanšet), Chrisas Pine'as (Krisas Painas), Viggo Mortensenas (Vigas Mortensenas), Dave'as Franco (Deivas Frankas) ir Monica Bellucci (Monika Beluči).
Dalyvauti turėtų ir nemažai režisierių, tarp jų Spike'as Lee (Spaikas Li), Juddas Apatow (Džudas Apatou), George'as Milleris (Džordžas Mileris) ir Giuseppe Tornatore (Džuzepė Tornatorė).
70 metų pontifikas tikisi „plėsti dialogą su kino pasauliu (...), aiškindamasis meninio kūrybiškumo teikiamas galimybes Bažnyčios misijai ir žmogiškųjų vertybių rėmimui“, sakoma Vatikano pareiškime.
Vatikano organizuojamas renginys yra Katalikų bažnyčios Jubiliejinių metų programos dalis.
Naujausi komentarai