Pasaulio muzika atveria duris į kaimynų istorijas – ir kartu į savąją

Pasaulio ir folkmuzikos žanrai šiandien vis dažniau tampa šiuolaikinės kultūros dalimi: jie keičiasi, atsinaujina, jungiasi su kitais stiliais, tačiau nepraranda savo šaknų ir savitumo. Šiaurės šalių kontekste tai ypač ryšku – tiek Baltijos, tiek Skandinavijos valstybės dalijasi sena muzikinio paveldo tradicija. Švilpos, kanklės, ragai, daudytės ir kiti senieji instrumentai primena, kiek daug bendrų garsinių patirčių turime ir kaip seniai viena kitą girdime.
Vis dėlto įdomiausia stebėti, kaip šios tradicijos skleidžiasi šiandien. Saulius Petreikis, festivalio „Saulės muzika“ įkūrėjas, atkreipia dėmesį, kad kai kuriose Šiaurės šalyse folkmuzika nuėjo labai šiuolaikišku keliu. Pavyzdžiui, Norvegijoje ji tapo moderni, drąsi, jaunimui patraukli ir artima plačiai auditorijai – tarsi savarankiška, gyva šiuolaikinė scena. Tokie kaimynų pavyzdžiai įkvepia ir mus: jie parodo, kiek daug galimybių turi šis žanras, kai jam suteikiama erdvės augti ir būti girdimam bei kaip į jį įsitraukia jaunimas. Būtent tam ir kuriamas „Saulės muzikos“ festivalis, kasmet rudenį vykstantis Vilniuje. Festivalis – tai ne tik proga iš arti susipažinti su turtingu pasaulio muzikos žanru, bet ir neretai nusikelti į gilesnį suvokimą apie ne tik savo, bet persipynusias šiaurietiškas šaknis, iš arti pamatyti instrumentus, kuriuos regėjo bei klausė mūsų protėviai ir kaip jie keitėsi iki šiandien.
Be koncertų, festivalį papildo atviros edukacinės dirbtuvės. Festivalio edukacinės dirbtuvės tampa ypatinga patirtimi: jose galima pabūti su atlikėjais visai arti, pamatyti instrumentus iš arčiau, paklausti apie jų skambesį, kūrybą, tradicijas, grojimo technikas ar dainas. Tokios edukacijos svarbios ir dėl to, kad pritraukia auditorijas, kurioms neretai trūksta kokybiškų edukacijų ir renginių, pavyzdžiui, šeimoms su vaikais. Taip pat kviečiami universitetuose, kolegijose ir mokyklose muziką studijuojantis jaunimas ir dėstytojai, nes čia jie gali pamatyti instrumentus bei atlikėjus, apie kuriuos galbūt yra tik skaitę ar girdėję. Čia jie gali šgirsti jų unikalų skambesį.
Festivalio metu yra kviečiami pasaulio muzikos žanro ekspertai ir šio žanro festivalių rengėjai. Jie jau prieš festivalį bendradarbiauja su populiarėjančiais vietiniais muzikantais, nuotoliu veda mokymus, o gyvai susitikę aptaria ateities galimybes. Dažnai tokie susitikimai virsta realiomis galimybėmis – pasaulio muzikos ekspertai, pamatę atlikėjus festivalyje, gali juos pakviesti į savo programas, festivalius ar koncertų sales. Taip kuriasi natūralus tęstinumas ir tarptautinis matomumas, kuris prasideda nuo vieno pasirodymo „Saulės muzikos“ scenoje.
Svarbu ir tai, kas lieka po festivalio. „Saulės muzika“ filmuoja ir archyvuoja visus koncertus, kad ši muzika nepradingtų kartu su paskutiniu aplodismentu. Taip kaupiame gyvą pasaulio muzikos bendruomenės istoriją ir didiname žanro prieinamumą tiems, kurie galbūt dar tik pradeda jį atrasti.
Šalia šio teksto rasite festivalio vaizdo įrašą. Jis kviečia dar kartą išgirsti pasaulio ir folkmuzikos spalvas, pajusti, kuo ji gyva šiandien, ir galbūt atrasti savo naują mėgstamą garsą.
Tegul ši muzika skleidžiasi plačiau – koncertų salėse, namuose ir mūsų kasdienybėje.
